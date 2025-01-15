Лариса Кадочникова прокомментировала языковой скандал, в который попала - подробности

Лариса Кадочникова. Фото: скриншот

Актриса Лариса Кадочникова после громкого языкового скандала объяснила, почему отказалась говорить на украинском во время церемонии награждения премии им. Сергея Параджанова. Артистка назвала ситуацию "недоразумением".

Свою позицию звезда фильма "Тени забытых предков" объяснила в комментарии "Укринформ".

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87-летняя народная артистка объяснила, что долгое время общалась в быту и на работе на русском, а с началом полномасштабной войны перешла на украинский. Однако во время премии на сцене, по словам актрисы, она растерялась.

"Воспоминания о Сергее Параджанове, как и о фильме "Тени забытых предков", до сих пор вызывают глубочайшие эмоции. Я растерялась… Да, в быту и почти всю свою жизнь я общалась и выступала на русском. Полномасштабное вторжение изменило меня, мой родной Театр Леси Украинки, моих поклонников, всю нашу страну. Украина — мой дом, и никуда я не собираюсь. Я перешла на украинский язык на сцене и стараюсь, насколько это возможно, общаться на нем в жизни. Надеюсь, что мое искреннее обращение исчерпает произошедшее недоразумение", — высказалась Кадочникова.

Напомним, скандал вокруг актрисы разгорелся после того, как она отказалась говорить на украинском языке во время церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова в Доме кино. Звезда произнесла свою речь на русском и подчеркнула, что имеет право высказываться так, как ей удобно. В сети выступление Кадочниковой вызвало бурную реакцию. Пользователи раскритиковали 87-летнюю актрису и засидели ее позицию.

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