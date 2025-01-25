Кайлі Дженнер спокусливо презентувала колекцію шуб — фото

Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenne

Теледіва та бізнес-леді Кайлі Дженнер приємно здивувала прихильників фотосетом у шубі. Втім, не всі були задоволені тим, що відома американка вбралась у хутро.

Нові світлини зірка виклала в Instagram.

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Кайлі Дженнер представила нову колекцію KHY

Відома американська телезірка Кайлі Дженнер представила нову колекцію шуб. Вона відзнялась в рекламній фотосесії та запевняє, що тварини під час створення виробів не постраждали.

"Представляємо новинку від KHY: необхідні речі гардероба, переосмислені зі штучного хутра та шкіри. Без зусиль, піднесена та ідеально підходить для будь-якого випадку", — розповіла Кайлі.

Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenne

Кайлі Дженнер у шубі. Фото: instagram.com/kyliejenne

Нагадаємо, Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе "впіймали" на романтичному побаченні у Франції. Також Кайлі звинуватили у плагіаті дебютної колекції одягу.