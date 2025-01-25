Кайли Дженнер соблазнительно презентовала коллекцию шуб - фото

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenne

Теледива и бизнес-леди Кайли Дженнер приятно удивила поклонников фотосетом в шубе. Впрочем, не все были довольны тем, что известная американка нарядилась в мех.

Новые фотографии звезда выложила в Instagram.

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Кайли Дженнер представила новую коллекцию KHY

Известная американская телезвезда Кайли Дженнер представила новую коллекцию шуб. Она снялась в рекламной фотосессии и уверяет, что животные при создании изделий не пострадали.

"Представляем новинку от KHY: необходимые вещи гардероба, переосмысленные из искусственного меха и кожи. Без усилий, возвышенная и идеально подходящая для любого случая", — рассказала Кайли.

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenne

Кайли Дженнер в шубе. Фото: instagram.com/kyliejenne

Напомним, Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе "поймали" на романтическом свидании во Франции. Также Кайли обвинили в плагиате дебютной коллекции одежды.