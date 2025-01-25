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Кайли Дженнер обнажила ножки в роскошной шубе

25 января 2025 07:10
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Кайли Дженнер соблазнительно презентовала коллекцию шуб - фото
Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenne
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Теледива и бизнес-леди Кайли Дженнер приятно удивила поклонников фотосетом в шубе. Впрочем, не все были довольны тем, что известная американка нарядилась в мех.

Новые фотографии звезда выложила в Instagram. 

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Кайли Дженнер представила новую коллекцию KHY

Известная американская телезвезда Кайли Дженнер представила новую коллекцию шуб. Она снялась в рекламной фотосессии и уверяет, что животные при создании изделий не пострадали.

"Представляем новинку от KHY: необходимые вещи гардероба, переосмысленные из искусственного меха и кожи. Без усилий, возвышенная и идеально подходящая для любого случая", — рассказала Кайли.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenne
Кайли Дженнер в шубе
Кайли Дженнер в шубе. Фото: instagram.com/kyliejenne

Напомним, Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе "поймали" на романтическом свидании во Франции. Также Кайли обвинили в плагиате дебютной коллекции одежды.

США мода Кайли Дженнер фото зарубежные звезды

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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