Кайлі Дженнер після звинувачень у плагіаті приголомшила заробітками
Продажі нової лінії одягу Кайлі Дженнер Khy склали 1 мільйон доларів протягом першої години після запуску. 26-річна зірка реаліті-шоу розпродала колекції тренча, рукавичок і міні-суконь зі штучної шкіри.
Про це пише Daily Mail.
Кайлі Дженнер примножила свої мільярди
Перший випуск одягу Дженнер реалізувала у співпраці з Namilia. У лінії було 12 чорних предметів за ціною від 48 до 198 доларів. Бренд "поєднує розкіш із повсякденним стилем", щоб забезпечити "доступ до неймовірної моди для всіх".
"Тренч Khy і міні розпродані. Дякую за всю любов до Khy", — оголосила вона в соціальних мережах.
Нещодавно Дженнер звинуватили в копіюванні ідей дизайнера Бетсі Джонсон для її нової лінії одягу Khy.
Джонсон стверджує, що концепції були скопійовані з її лейбла Products.
Також ще одна скарга полягала в тому, що Кайлі намагалася наслідувати інші модні бренди знаменитостей, зокрема мінімалістичний стиль бренду The Row, який у 2006 році заснували Мері-Кейт і Ешлі Олсен.
Інші припускали, що Кайлі намагалася випередити Софію Річі у випуску власної модної лінії.
Кілька користувачів публікують скриншоти та посилання на чорні рукавички на Amazon, які були практично ідентичними Кайлі.
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