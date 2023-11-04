Кайли Дженнер после обвинений в плагиате ошеломила заработками

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Продажи новой линии одежды Кайли Дженнер Khy составили 1 миллион долларов в течение часа после запуска. 26-летняя звезда реалити-шоу распродала коллекции тренча, перчаток и мини-платьев из искусственной кожи.

Об этом пишет Daily Mail.

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Первый выпуск одежды Дженнер реализовала в сотрудничестве с Namilia. В коллекции было 12 черных предметов по цене от 48 до 198 долларов. Бренд "совмещает роскошь с обычным стилем", чтобы обеспечить "доступ к невероятной моде для всех".

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

"Тренч Khy и мини распроданы. Спасибо за всю любовь к Khy", — объявила она в социальных сетях.

Недавно Дженнер обвинили в копировании идей дизайнера Бетси Джонсон для ее новой линии одежды Khy.

Джонсон утверждает, что концепции были скопированы с ее лейбла Products.

Также еще одна жалоба заключалась в том, что Кайли пыталась подражать другим модным брендам знаменитостей, в частности минималистичному стилю бренда The Row, который в 2006 году основали Мэри-Кейт и Эшли Олсен.

Остальные предполагали, что Кайли пыталась опередить Софию Ричи в выпуске собственной модной линии.

Несколько пользователей публикуют скриншоты и ссылки на черные перчатки на Amazon, которые были практически идентичны Кайли.

Напомним, Неймар в компании звездных спортсменов примерил белье от Ким Кардашьян.

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