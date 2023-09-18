Кайлі Дженнер взяла свого маленького сина на бізнес-зустріч

Кайлі Дженнер і її син Ейр. Фото: Daily Mail

Кайлі Дженнер з'явилася зі своїм півторарічним сином Ейром у центрі Лос Анджелесу. 26-річна модель і бізнесвумен приїхала у місто у робочих справах: вона укладала угоду з компанією іграшок Bratz, яка випустила ляльку, яка має вигляд самої Кайлі.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Півторарічний Ейр Уебстер — друга дитина Кайлі Дженнер від колишнього хлопця, репера Тревіса Скота. Також знаменитості мають 5-річну доньку Стормі. Нещодавно Кайлі та Тревіс розійшлися, але залишилися у гарних стосунках і вдвох займаються вихованням дітей.

Кайлі обожнює одягатися згідно з останніми трендами і часто одягає свого сина Ейра у такому ж стилі, як і себе. Цього разу модель обрала джинсову сукню у стилі тай-дай і високі джинсові чоботи. Сина ж також одягнула у джинси, білу футболку і маленькі кеди. Вже у свої півтора роки Ейр має модну зачіску - брейди.

Кайлі Дженнер і її син Ейр. Фото: Daily Mail

Кайлі Дженнер і її син Ейр. Фото: Daily Mail

Кайлі Дженнер і її син Ейр. Фото: Daily Mail

На зустріч Кайлі Дженнер приїхала на матовому Рендж Ровері і забрала сина з собою на перемовини.

Нагадаємо, нещодавно Кайлі Дженнер знялась у провокаційній рекламі. А ще, розповіла, чи хоче, аби її п'ятирічна донька робила пластику в майбутньому.



