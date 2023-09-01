Мільярдерка Кайлі Дженнер знялась у провокаційній рекламі модного бренду

Кайлі Дженнер. Фото: Acne Studios

Кайлі Дженнер взяла участь у черговій модній промокампанії. Зірка реаліті-шоу приміряла новинки з осінньої колекції модного бренду Acne Studios.

Про це пише Daily Mail.

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Кайлі Дженнер. Фото: Acne Studios

Кайлі Дженнер. Фото: Acne Studios

Кайлі Дженнер. Фото: Acne Studios

Кайлі Дженнер. Фото: Acne Studios

Кайлі Дженнер. Фото: Acne Studios

Кайлі нещодавно змусила знову про себе говорити, коли зізналася, що зробила операцію зі збільшення груде, хоча до цього довгий час заперечувала цей факт.Тепер кілька експертів запропонували свій професійний аналіз форм зірки. На їхню думку, мати двох дітей цілком могла попрацювати над своїми губами, щоками, носом і іншими місцями.

Всесвітньо відомий пластичний хірург Род Джей Роріч стверджує, що, на на його професійну думку, Кайлі "безумовно" робила різні інші процедури, включаючи збільшення підборіддя та, можливо, також збільшення сідниць.

Однак доктор Браян Басірі-Техрані сказав, що, на його думку, вона зробила ще багато маніпуляцій.

"Крім філера для губ, загальна форма та гармонія її обличчя також змінилися з роками. Її брови та вилиці виглядають вище, що призводить до більш рельєфного обличчя, яке нагадує прототип обличчя "Кардаш’ян". Її ніс також виглядає трохи меншим і вишуканішим, що призвело до тонких, але помітних змін. Можливо, вона робила ринопластику. Усі ці невеликі зміни з плином часу складаються в кардинальні зміни. З роками форма її тіла також змінилася, ставши пишнішою. Одне з пояснень полягає в тому, що вона робила бразильську підтяжку сідниць, тобто процедуру ліпосакції в одній області (зазвичай області живота та талії), коли жир переноситься на її сідниці та стегна. Її талія зменшилася, а стегна одночасно збільшилися в об’ємі", — зазначив лікар Басірі-Техрані.

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