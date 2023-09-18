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Кайли Дженнер взяла своего маленького сына на бизнес-встречу

18 сентября 2023 17:34
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Кайли Дженнер взяла своего маленького сына на бизнес-встречу
Кайли Дженнер и ее сын Эйр. Фото: Daily Mail
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Кайли Дженнер появилась со своим полуторагодовалым сыном Эйром в центре Лос Анджелеса. 26-летняя модель и бизнесвумен приехала в город по рабочим делам: она заключала договор с компанией игрушек Bratz, которая выпустила куклу, которая выглядит как сама Кайли.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Полуторагодовалый Эйр Уэбстер – второй ребенок Кайли Дженнер от бывшего парня, рэпера Тревиса Скотта. Также у знаменитостей есть 5-летняя дочь Сторми. Недавно Кайли и Тревис разошлись, но остались в хороших отношениях и вместе занимаются воспитанием детей.

 

Кайли обожает одеваться согласно последним трендам и часто одевает своего сына Эйра в таком же стиле, как и себя. В этот раз модель выбрала джинсовое платье в стиле тай-дай и высокие джинсовые сапоги. Сына же тоже одела в джинсы, белую футболку и маленькие кеды. Уже в свои полтора года у Эйра модная прическа – брейды.

 

Кайли Дженнер с сыном
Кайли Дженнер и ее сын Эйр. Фото: Daily Mail
Кайли Дженнер с сыном
Кайли Дженнер и ее сын Эйр. Фото: Daily Mail
Кайли Дженнер с сыном
Кайли Дженнер и ее сын Эйр. Фото: Daily Mail

На встречу Кайли Дженнер приехала на матовом Рэндж Ровере и забрала сына с собой на переговоры.

Напомним, что недавно Кайли Дженнер снялась в провокационной рекламе. А еще рассказала, хочет ли, чтобы ее пятилетняя дочь делала пластику в будущем.

 

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