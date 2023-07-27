Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кайлі Дженнер розповіла, чи хоче аби її п'ятирічна донька робила пластику в майбутньому arrow

Кайлі Дженнер розповіла, чи хоче аби її п'ятирічна донька робила пластику в майбутньому

27 липня 2023 14:00
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кайлі Дженнер розповіла, чи хоче аби її п'ятирічна донька робила пластику в майбутньому
Світська левиця та бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: Instagram/kyliejenner
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наймолодша та найбагатша серед сестричок Кардаш’ян, світська левиця, бізнесвумен Кайлі Дженнер зізналась, що в 19 років робила пластику грудей. У відвертій розмові вона згадала й свою донечку Стормі, і прокоментувала її можливі майбутні хірургічні операції.

Про це повідомляє видання Just Jared. 

Читайте також:

Відвертості від Дженнер

Під час фіналу третього сезону оновленого реаліті-шоу "Сімейство Кардаш’ян", 25-річна зірка зізналась, що 2017-го збільшила собі груди. Це сталося ще до народження первістка Стормі. 

"Я не думала, що у мене буде дитина, коли мені буде 20. Тому груди тоді ще заживали після операції. У мене були гарні природні свої. Просто хотілось ідеального розміру. Все ж таки я б рекомендувала усім, хто думає про пластичну операцію, почекати до дітей", — розповіла Кайлі.

Світська левиця та бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: Instagram/kyliejenner

Озираючись в минуле, Дженнер зізналася, що шкодує про те, що їй збільшили груди. Кайлі, яка також є мамою 17-місячного сина Айра, пояснила, що її погляд на любов до себе змінився після того, як вона стала мамою. Зірка реаліті-шоу зазначила, що була б дуже засмучена, якби її дочка в майбутньому теж змінила форму грудей за допомогою пластичної хірургії.

"Я була б убита горем, якби вона захотіла переробити своє тіло в 19 років. Бо вона найкрасивіша на світі. Я хочу бути найкращою мамою та найкращим прикладом для неї. І мені просто хотілося б, наприклад, бути нею і зробити все по-іншому", — підсумувала 25-річна зірка. 

Кайлі Дженнер з донькою Стормі. Фото: Instagram/kyliejenner

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кайлі Дженнер показала себе в старості за допомогою спеціального фільтра. Також ми розповідали, що Кайлі Дженнер придбала кухонний сервіз українського бренду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз