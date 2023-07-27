Кайлі Дженнер розповіла, чи хоче аби її п'ятирічна донька робила пластику в майбутньому

Світська левиця та бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: Instagram/kyliejenner

Наймолодша та найбагатша серед сестричок Кардаш’ян, світська левиця, бізнесвумен Кайлі Дженнер зізналась, що в 19 років робила пластику грудей. У відвертій розмові вона згадала й свою донечку Стормі, і прокоментувала її можливі майбутні хірургічні операції.

Про це повідомляє видання Just Jared.

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Під час фіналу третього сезону оновленого реаліті-шоу "Сімейство Кардаш’ян", 25-річна зірка зізналась, що 2017-го збільшила собі груди. Це сталося ще до народження первістка Стормі.

"Я не думала, що у мене буде дитина, коли мені буде 20. Тому груди тоді ще заживали після операції. У мене були гарні природні свої. Просто хотілось ідеального розміру. Все ж таки я б рекомендувала усім, хто думає про пластичну операцію, почекати до дітей", — розповіла Кайлі.

Світська левиця та бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: Instagram/kyliejenner

Озираючись в минуле, Дженнер зізналася, що шкодує про те, що їй збільшили груди. Кайлі, яка також є мамою 17-місячного сина Айра, пояснила, що її погляд на любов до себе змінився після того, як вона стала мамою. Зірка реаліті-шоу зазначила, що була б дуже засмучена, якби її дочка в майбутньому теж змінила форму грудей за допомогою пластичної хірургії.

"Я була б убита горем, якби вона захотіла переробити своє тіло в 19 років. Бо вона найкрасивіша на світі. Я хочу бути найкращою мамою та найкращим прикладом для неї. І мені просто хотілося б, наприклад, бути нею і зробити все по-іншому", — підсумувала 25-річна зірка.

Кайлі Дженнер з донькою Стормі. Фото: Instagram/kyliejenner

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