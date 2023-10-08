Кайлі Дженнер захейтили за видалення публікації про Ізраїль

Бізнесвумен, зірка реаліті-шоу "Сімейка Кардаш’ян" Кайлі Дженнер. Фото: Google

Атака терористичної організації ХАМАС на Ізраїль — тема номер один за останню добу. Її обговорюють не тільки в регіоні, де розпочалась війна, але й по світу. Чимало знаменитостей висловили свою підтримку Ізраїлю. Серед них й американська бізнесвумен, зірка реаліті-шоу "Сімейка Кардаш’ян" Кайлі Дженнер. Щоправда, дуже швидко вона змінила свою позицію.

Про це повідомляє видання Insider.

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Майже одразу після новин про напад ХАМАСу на Ізраїль, 26-річна Дженнер поділилася дописом одного з Instagram-акаунтів у себе в сторіз. На ньому зображено прапор Ізраїлю та надпис: "Зараз і завжди ми стоїмо з народом Ізраїлю".

Скриншот: Instagram/standwithus

"Поділіться, якщо ви стоїте разом із народом Ізраїлю, який стикається з однією з найстрашніших ситуацій за багато років", — йдеться у підписі до публікації.

Наймолодша з сестричок Кардаш’ян зробила репост публікації, але вже за пів години видалила її. Причиною стала активність користувачів соцмереж.

Вони почали критикувати Кайлі в коментарях під іншими дописами та залишати палестинські прапори. Чимало арабських фоловерів, або ж тих, хто підтримує ХАМАС, відписалися від Дженнер.

Деякі користувачі соцмереж висловили стурбованість тим, що пост Дженнер викличе напругу між нею та моделлю Беллою Хадід, батько якої палестинець.

Кайлі Дженнер підтримує Ізраїль, коли її подруга Белла Хадід — палестинка. Це божевілля

Чи слухають ці знаменитості одне одного коли говорять? Наприклад, коли Белла Хадід говорить про Палестину та те, що вона палестинка, чи знає Кайлі Дженнер, що це означає?

Ані Кайлі, ані Белла війну між Ізраїлем та ХАМАСом не прокоментували.

Белла Хадід та Кайлі Дженнер. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський шоумен Максим Галкін вийшов на зв’язок з Ізраїля. Також ми розповідали, яку компенсацію виплатить співачка Аріана Гранде колишньому чоловіку.