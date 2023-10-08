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Кайли Дженнер захейтили за удаление публикации об Израиле

8 октября 2023 14:00
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кайли Дженнер захейтили за удаление публикации об Израиле
Бизнесвумен, звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян" Кайли Дженнер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Атака террористической организации ХАМАС на Израиль — тема номер один за последние сутки. Ее обсуждают не только в регионе, где началась война, но и по миру. Многие знаменитости выразили свою поддержку Израилю. Среди них и американская бизнесвумен, звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян" Кайли Дженнер. Правда, очень быстро она изменила свою позицию.

Об этом сообщает издание Insider.

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Почти сразу после новостей о нападении ХАМАСа на Израиль, 26-летняя Дженнер поделилась сообщением одного из Instagram-аккаунтов у себя в сториз. На нем изображен флаг Израиля и надпись: "Сейчас и всегда мы стоим с народом Израиля".

Скриншот: Instagram/standwithus

"Поделитесь, если вы стоите вместе с народом Израиля, который сталкивается с одной из самых страшных ситуаций за многие годы", — говорится в подписи к публикации.

Самая молодая из сестричек Кардашьян сделала репост публикации, но уже через пол часа удалила ее. Причиной стала активность пользователей соцсетей.

Они начали критиковать Кайли в комментариях под другими сообщениями и оставлять палестинские флаги. Многие арабские фолловеры, или поддерживающие ХАМАС, отписались от Дженнер.

Некоторые пользователи соцсетей выразили обеспокоенность тем, что пост Дженнер вызовет напряжение между ней и моделью Беллой Хадид, отец которой палестинец.

  • Кайли Дженнер поддерживает Израиль, когда ее подруга Белла Хадид палестинка. Это безумие
  • Слушают ли эти знаменитости друг друга, когда говорят? Например, когда Белла Хадид говорит о Палестине и о том, что она палестинка, знает ли Кайли Дженнер, что это значит?

Ни Кайли, ни Белла войну между Израилем и ХАМАСом не прокомментировали.

Белла Хадид и Кайли Дженнер. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что российский шоумен Максим Галкин вышел на связь с Израилем. Также мы рассказывали, какую компенсацию выплатит певица Ариана Гранде бывшему мужу.

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