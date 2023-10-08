Стало відому, яку компенсацію виплатить Аріана Гранде колишньому чоловіку

Співачка Аріна Гранде. Фото: Google

Американська співачка Аріана Гранде та агент із продажу елітної нерухомості Далтон Гомес завершили шлюборозлучний процес. Колишнім коханим вдалося відносно швидко розв'язати фінансові питання. Перед весіллям вони підписали шлюбний контракт.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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За згодою сторін Аріана виплатить Далтону 1,25 млн доларів, а також пара поділить навпіл виторг від продажу будинку в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). Зверху 30-річна співачка покриє витрати Гомеса на адвокатів у розмірі 25 тисяч доларів.

Причина в шлюборозлучних документах була стандартна - "непримиренні розбіжності". За інформацією видання, колишньому подружжю вдалося залишитися в добрих стосунках.

"Вони, як і раніше, тепло ставляться і поважають одне одного. Аріана і Далтон хотіли красиво розлучитися і переконатися в тому, що все зроблено правильно", — розповів інсайдер.

Селена Гомес та Далтон Гомес. Фото: Google

Гранде почала зустрічатися з Далтоном Гомесом у січні 2020 року. Їхнє весілля відбулося 15 травня 2021-го. Аріана Гранде зараз зустрічається з актором Ітаном Слейтером, який заради неї пішов від дружини. Нещодавно закоханих бачили на побаченні у Діснейленді, вони трималися за руки.

Американський актор Ітан Слейтер. Фото: Google

Зі своєю першою дружиною, Ліллі Джей, Слейтер зустрічався зі школи, у пари є однорічний син. За словами Джей, вона дізналася про розрив із чоловіком незадовго до того, як новини з'явилися в ЗМІ, і була в шоку оскільки вірила, що в її сім'ї все добре.

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