Kalush Orchestra презентовали клип на дуэтную песню с известным канадским рэпером

Группа Kalush Orchestra в американском городе Остин. Фото: менеджмент Kalush Orchestra

Победители песенного конкурса "Евровидение-2022" группа Kalush Orchestra отчитались о сотрудничестве с известным канадским рэпером BBNO$. Музыканты представили композицию Ushme Uturbe и клип на нее.

Видео доступно на YouTube-канале Kalush Orchestra.

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Сотрудничество с канадским рэп-исполнителем BBNO$, чей всемирно известный сингл Lalala набрал более 800 миллионов прослушиваний на Spotify, стало важным для Kalush Orchestra в создании Ushme Uturbe. Артисты познакомились в Остине (Техас, США). Там они и сняли видеоклип на совместную композицию. Съемочная группа размещала изображение герб Украины (синий щит с золотым трезубцем) на стенах зданий и светофорах города.

"Нам было так легко и весело работать вместе на съемочной площадке, что казалось, что мы давние друзья. Надеемся, вам понравится результат нашего сотрудничества", — прокомментировал премьеру лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

Kalush Orchestra посетил Остин в марте этого года, чтобы выступить на престижном музыкальном фестивале South by Southwest (SXSW). Группа дала там три концерта и гастролировала по США с концертами в Кливленде, Орландо, Детройте и Атланте. Во время этих выступлений группа продавала гитары с подписями всех участников группы. Было собрано почти 14000 долларов в помощь Украине.

Напомним, ранее мы писали, что певица Алина Паш откровенно высказалась об отношениях с группой Kalush Orchestra после громкого скандала на Нацотборе "Евровидения-2022". Также мы рассказывали, что Kalush Orchestra стали послом объединенной штурмовой бригады Нацполиции.