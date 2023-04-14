Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Kalush Orchestra презентовали клип на дуэтную песню с известным канадским рэпером arrow

Kalush Orchestra презентовали клип на дуэтную песню с известным канадским рэпером

14 апреля 2023 14:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Kalush Orchestra презентовали клип на дуэтную песню с известным канадским рэпером
Группа Kalush Orchestra в американском городе Остин. Фото: менеджмент Kalush Orchestra
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Победители песенного конкурса "Евровидение-2022" группа Kalush Orchestra отчитались о сотрудничестве с известным канадским рэпером BBNO$. Музыканты представили композицию Ushme Uturbe и клип на нее.

Видео доступно на YouTube-канале Kalush Orchestra.

Читайте также:

Сотрудничество с канадским рэп-исполнителем BBNO$, чей всемирно известный сингл Lalala набрал более 800 миллионов прослушиваний на Spotify, стало важным для Kalush Orchestra в создании Ushme Uturbe. Артисты познакомились в Остине (Техас, США). Там они и сняли видеоклип на совместную композицию. Съемочная группа размещала изображение герб Украины (синий щит с золотым трезубцем) на стенах зданий и светофорах города.

"Нам было так легко и весело работать вместе на съемочной площадке, что казалось, что мы давние друзья. Надеемся, вам понравится результат нашего сотрудничества", — прокомментировал премьеру лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

Kalush Orchestra посетил Остин в марте этого года, чтобы выступить на престижном музыкальном фестивале South by Southwest (SXSW). Группа дала там три концерта и гастролировала по США с концертами в Кливленде, Орландо, Детройте и Атланте. Во время этих выступлений группа продавала гитары с подписями всех участников группы. Было собрано почти 14000 долларов в помощь Украине.

Напомним, ранее мы писали, что певица Алина Паш откровенно высказалась об отношениях с группой Kalush Orchestra после громкого скандала на Нацотборе "Евровидения-2022". Также мы рассказывали, что Kalush Orchestra стали послом объединенной штурмовой бригады Нацполиции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB