Камалія підкорила Італію піснею, яка могла стати саундтреком для "Барбі"

Співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Співачка Камалія похизувалась черговими успіхами. Зірка заявила, що тепер оцінити її нову пісню можуть італійці.

Про це артистка написала у своєму Instagram.

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Камалія нещодавно випустила пісню "Time Out", в кліпі до якої зняла свою родину: чоловіка Мохаммада Захура і двох доньок. Тепер зірка похизувалась кількома італійським виданнями, які написали про її черговий трек.

"Після випуску в решті Європи мій сингл "Time Out" відсьогодні доступний в Італії за окремою ліцензійною угодою. Ви можете дивитися його по телевізору, слухати по радіо та завантажити з будь-якого магазину цифрової музики", — написала зірка.

Італійці написали про співачку Камалію. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Італійці написали про співачку Камалію. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Раніше Кмалія розповіла, що пісня народилася з чистого хвилювання, коли вона дізналася про майбутній фільм Барбі.

"Підживлюваний моєю пристрастю до культового персонажа, я була впевнена, що моя пісня стане ідеальним гімном для фільму. З великим ентузіазмом я поділилася "Time Out" із режисером Гретою Гервіг та Warner Brothers, сподіваючись, що він стане офіційним саундтреком до фільму про Барбі. На жаль, у результаті обрали роботу Дуа Ліпи. Хоча для мене залишається загадкою, чому вони зробили такий вибір, я, як і раніше, пишаюся своїм творінням", — прокоментувала Камалія.

За словами зірки, саме її чоловік Захур написав текст пісні.

Камалія раніше зробила заяву про розлучення із чоловіком Захуром. Попри це, пара, яка вже разом 20 років, продовжує разом з’являтися на концертах, фестивалях та відпочинку. 9-річні доньки Камалії та її чоловіка Мохаммада Захура навчаються у Лондоні.

Раніше співачка Камалія відзначила із чоловіком романтичну річницю у басейні.

Нагадаємо, Камалія влаштувала з дорослими доньками дівич-вечір.