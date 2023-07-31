Камалия покорила Италию песней, которая могла бы стать саундтреком для "Барби"

Певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия похвасталась очередными успехами. Звезда заявила, что теперь оценить ее новую песню могут итальянцы.

Об этом артистка написала в своем Instagram.

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Камалия недавно выпустила песню Time Out, в клипе к которой сняла свою семью: мужа Мохаммада Захура и двух дочерей. Теперь звезда похвасталась несколькими итальянскими изданиями, написавшими о ее очередном треке.

"После выпуска в остальной Европе мой сингл Time Out с сегодняшнего дня доступен в Италии по отдельному лицензионному соглашению. Вы можете смотреть его по телевизору, слушать по радио и скачать с любого магазина цифровой музыки", — написала звезда.

Итальянцы написали о певице Камалии. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Итальянцы написали о певице Камалии. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Ранее Кмалия рассказала, что песня родилась от чистого волнения, когда она узнала о будущем фильме Барби.

"Вдохновленная моей страстью к культовому персонажу, я была уверена, что моя песня станет идеальным гимном для фильма. С большим энтузиазмом я поделилась Time Out с режиссером Гретой Гервиг и Warner Brothers, надеясь, что он станет официальным саундтреком к фильму о Барби. К сожалению, в итоге выбрали работу Дуа Липы. Хотя для меня остается загадкой, почему они сделали такой выбор, я по-прежнему горжусь своим творением", — прокомментировала Камалия.

По словам звезды, именно ее супруг Захур написал текст песни.

Камалия ранее сделала заявление о разводе с мужем Захуром. Несмотря на это, пара, которая уже 20 лет, продолжает вместе появляться на концертах, фестивалях и отдыхе. 9-летние дочери Камалии и ее мужа Мохаммада Захура учатся в Лондоне.

Ранее певица Камалия отметила с мужем романтическую годовщину в бассейне.

Напомним, Камалия устроила со взрослыми дочерьми девичник.