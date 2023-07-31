Камалия покорила Италию песней, которая могла бы стать саундтреком для "Барби"
Певица Камалия похвасталась очередными успехами. Звезда заявила, что теперь оценить ее новую песню могут итальянцы.
Об этом артистка написала в своем Instagram.
Сюрприз для итальянцев
Камалия недавно выпустила песню Time Out, в клипе к которой сняла свою семью: мужа Мохаммада Захура и двух дочерей. Теперь звезда похвасталась несколькими итальянскими изданиями, написавшими о ее очередном треке.
"После выпуска в остальной Европе мой сингл Time Out с сегодняшнего дня доступен в Италии по отдельному лицензионному соглашению. Вы можете смотреть его по телевизору, слушать по радио и скачать с любого магазина цифровой музыки", — написала звезда.
Ранее Кмалия рассказала, что песня родилась от чистого волнения, когда она узнала о будущем фильме Барби.
"Вдохновленная моей страстью к культовому персонажу, я была уверена, что моя песня станет идеальным гимном для фильма. С большим энтузиазмом я поделилась Time Out с режиссером Гретой Гервиг и Warner Brothers, надеясь, что он станет официальным саундтреком к фильму о Барби. К сожалению, в итоге выбрали работу Дуа Липы. Хотя для меня остается загадкой, почему они сделали такой выбор, я по-прежнему горжусь своим творением", — прокомментировала Камалия.
По словам звезды, именно ее супруг Захур написал текст песни.
Камалия ранее сделала заявление о разводе с мужем Захуром. Несмотря на это, пара, которая уже 20 лет, продолжает вместе появляться на концертах, фестивалях и отдыхе. 9-летние дочери Камалии и ее мужа Мохаммада Захура учатся в Лондоне.
Ранее певица Камалия отметила с мужем романтическую годовщину в бассейне.
Напомним, Камалия устроила со взрослыми дочерьми девичник.