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Камалія привезла доньок до України

23 липня 2023 14:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Камалія привезла доньок до України
Співачка Камалія з родиною. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Камалія раніше анонсувала повернення своїх двох донько до України. Тепер мама з дітьми нарешті зустрілися вдома.

Світлиною зустрічі Камалія поділилася в Instagram.

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Після того, як Камалія завітала на випускний до своїх доньок у Лондоні, а згодом відпочила в Іспанії, зірка нарешті повернулася на Батьківщину. Так, Камалія на щасливому фото позує разом з доньками Арабеллою та Мірабеллою на тлі потягу на залізниці.

 

Співачка Камалія з дочками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

"Тато пообіцяв, тато зробив! Як кажуть у нас в Україні: Ласкаво просимо!" — прокоментувала світлину співачка.

Камалія раніше зробила заяву про розлучення із чоловіком Захуром. Попри це, пара, яка вже разом 20 років, продовжує разом з’являтися на концертах, фестивалях та відпочинку. 9-річні доньки Камалії та її чоловіка Мохаммада Захура навчаються у Лондоні.

Раніше співачка Камалія відзначила із чоловіком романтичну річницю у басейні.

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