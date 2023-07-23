Камалія привезла доньок до України

Співачка Камалія з родиною. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Співачка Камалія раніше анонсувала повернення своїх двох донько до України. Тепер мама з дітьми нарешті зустрілися вдома.

Світлиною зустрічі Камалія поділилася в Instagram.

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Після того, як Камалія завітала на випускний до своїх доньок у Лондоні, а згодом відпочила в Іспанії, зірка нарешті повернулася на Батьківщину. Так, Камалія на щасливому фото позує разом з доньками Арабеллою та Мірабеллою на тлі потягу на залізниці.

Співачка Камалія з дочками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

"Тато пообіцяв, тато зробив! Як кажуть у нас в Україні: Ласкаво просимо!" — прокоментувала світлину співачка.

Камалія раніше зробила заяву про розлучення із чоловіком Захуром. Попри це, пара, яка вже разом 20 років, продовжує разом з’являтися на концертах, фестивалях та відпочинку. 9-річні доньки Камалії та її чоловіка Мохаммада Захура навчаються у Лондоні.

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