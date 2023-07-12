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Камалія відзначила з чоловіком романтичну річницю у басейні

12 липня 2023 13:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Камалія відзначила з чоловіком романтичну річницю у басейні
Співачка Камалія з чоловіком. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Судячи з останніх новин у житті співачки Камалії, її прихильники можуть видихати. Розлучення артистки під питанням.

Про це свідчить сімейне фото, яке Камалія запостила у своєму Instagram.

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Нещодавно Камалія з чоловіком побували у Лондоні, де навідали своїх двох доньок. А тепер пара замилувала світлиною, яка свідчить, що романтика у стосунках подружжя присутня, не дивлячись на новину про їхнє розлучення.

 

Співачка Камалія з чоловіком. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

На фото, яким артистка поділилася у своїй соціальній мережі, вона позує з чоловіком та дітьми у басейні. Зірка зазначила, що сьогодні у її родині свято.

"Відзначаємо 20-річчя нашої першої зустрічі із Захуром 11 липня 2003 року. Разом із чудовими результатами цієї зустрічі", — підписала артистка знімок.

Прихильники привітали подружжя з річницею, але відзначили, що тепер новина про їхнє розлучення виглядає як піар.

Камалія раніше зробила заяву про розлучення з чоловіком Захуром. Незважаючи на це, пара, яка вже разом 20 років, продовжує разом з’являтися на концертах, фестивалях та відпочинку. 9-річні доньки Камалії та її чоловіка Мохаммада Захура навчаються у Лондоні.

Нагадаємо, співачка Камалія налякала шанувальників неочікуваною новиною. Зірка зізналася, що має проблеми зі здоров'ям.

Раніше співачка Камалія навідала доньок на навчанні. Артистка замилувала світлиною, на якій позує з усією родиною.

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