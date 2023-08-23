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Камалія вшанувала пам'ять покійного Тото Кутуньо і пригадала їхній дует

23 серпня 2023 16:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Камалія вшанувала пам'ять покійного Тото Кутуньо і пригадала їхній дует
Співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Вчора стало відомо, що італійський співак Тото Кутуньо пішов з життя. Артист чимало разів був в Україні з концертами, під час одного з яких заспівав дуетом з Камалією.

Раритетним відео артистка подлилася у своєму Instagram.

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Камалія розповіла, що багато років захоплювалася творчістю Тото Кутуньо. А одного разу їй впала нагода заспівати разом з легендарним музикантом у Києві.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

"Я виросла, слухаючи мелодії, створені маестро Тото Кутуньо, виконані такими артистами, як Джо Дассен і Челентано. У 2007 році я мала неймовірну честь заспівати разом з ним його прекрасну пісню "Soli". У 2017 році я була на його київському концерті. Зустрівши Маестро за лаштунками, була дуже здивована, що він мене запам’ятав. Його несподівана смерть дуже засмутила мене. Музичний світ справді втратив незамінний талант. Я вічно шануватиму пам’ять Тото Кутуньо, а його пісні завжди будуть займати особливе місце в моєму серці. R.I.P Маестро", — прокоментувала відео співачка.

Нагадаємо, нещодавно померла 25-річна зірка серіалу "Ейфорія".

Раніше помер легендарний естрадний співак Тоні Беннет. 

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