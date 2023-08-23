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Камалия почтила память покойного Тото Кутуньо и вспомнила их дуэт

23 августа 2023 16:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Камалия почтила память покойного Тото Кутуньо и вспомнила их дуэт
Певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Вчера стало известно, что итальянский певец Тото Кутуньо ушел из жизни. Артист много раз был в Украине с концертами, во время одного из которых спел дуэтом с Камалией.

Раритетным видео артистка поделилась в своем Instagram.

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Камалия рассказала, что многие годы восхищалась творчеством Тото Кутуньо. А однажды ей представилась возможность выступить вместе с легендарным музыкантом в Киеве.

 

"Я выросла, слушая мелодии, созданные маэстро Тото Кутуньо, исполненные такими артистами, как Джо Дассен и Челентано. В 2007 году я имела невероятную честь спеть вместе с ним его прекрасную песню "Soli". В 2017 году я была на его киевском концерте. Встретив Маэстро за кулисами, была очень удивлена, что он меня запомнил. Его неожиданная смерть очень расстроила меня. Музыкальный мир действительно потерял незаменимый талант. Я буду вечно чтить память Тото Кутуньо, а его песни всегда будут занимать особое место в моем сердце. R.I.P Маэстро", — прокомментировала видео певица.

Напомним, недавно скончалась 25-летняя звезда сериала "Эйфория".

Ранее скончался легендарный эстрадный певец Тони Беннет.

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