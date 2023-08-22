Помер легенда італійської сцени Тото Кутуньо

Співак Тото Кутуньо. Фото: instagram.com/_totocutugno_/

Італійський співак Тото Кутуньо пішов з життя. В липні йому виповнилося 80 років.

Про це повідомило агентство ANSA.

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Смерть легенди

Легендарний співак і автор пісень Тото Кутуньо помер сьогодні близько 16:00 у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані, куди він був госпіталізований.

Про це повідомив його менеджер, зазначивши, що зірка боровся з тривалою хворобою, але в останні місяці йому стало гірше.

Тото Кутуньо (повне ім’я Сальваторе Кутуньо) народився сьомого липня 1943 року у тосканському місті Фосдіново. У дитинстві співака ласкаво називали Тото, звідси і сценічний псевдонім. На початку 1975 року Кутуньо починає виступати з гуртом Gli "Albatros", пише разом із поетом Віто Паллавічіні пісні Oasis, Uomo dove vai, Africa.

На мелодії Тото Кутуньо були написані такі відомі пісні французького співака Джо Дассена як "Et si tu n`йxistais pas", "Salut", "Le jardin du Luxembourg".

1980 року співак виграє конкурс в Сан-Ремо з піснею "Solo noi". 1990 року Кутуньо здобуває перше місце на конкурсі "Євробачення" в Загребі з піснею "Insieme".

Нагадаємо, нещодавно померла 25-річна зірка серіалу "Ейфорія".

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