Камалія зізналась, що отримувала дзвінки від путіна та згадала, як виступала перед ним

Співачка Камалія

Співачка Камалія у своїх соцмережах опублікувала інтерв’ю, яке дала західним ЗМІ. В ньому, зокрема, вона розповіла про диктатора путіна, перед яким виступала задовго до повномасштабної війни.

Цією інформацією артистка поділилась у своєму Instagram.

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Камалія розповіла, що не раз за свою кар’єру співала перед високопоставленими політиками. За її словами вона виступала й перед путіним. І ці спогади зараз здаються абсурдними.

"Я зустріла путіна у Києві, а потім він почав кликати мене до кремля співати починаючи 2005 року. Він часто дзвонив мені, а потім раптом перестав дзвонити. Я не знаю чому. Після цього я побачила зміну президента, він став іншим", — поділилась спогадами Камалія.

Також вона згадала залаштунки тих концертів та описала, яким раніше був кривавий диктатор.

"Всі артисти сиділи разом і їли разом після виступів або під час самітів СНД. Він виглядав добрим. У той час, якби хтось сказав мені, що путін нападе на Україну, я не повірила б. Бо я знала, що він любить Україну. Він щоразу казав, що Україна та росія мають бути разом, але він хоче новий СРСР", — підсумувала співачка.

Відзначимо, що від початку повномасштабної війни Камалія, в якої є родичі в росії, разом з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, активно підтримує ЗСУ та біженців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія в Пакистані презентувала свою першу пісню рідною мовою чоловіка та кліп на неї. Також ми розповідали, що головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний зробив подарунок Камалії та її чоловікові Захуру.