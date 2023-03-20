Камалия призналась, что получала звонки от путина и вспомнила, как выступала перед ним
Певица Камалия в своих соцсетях опубликовала интервью, данное западным СМИ. В нем, в частности, она рассказала о диктаторе путине, перед которым выступала задолго до полномасштабной войны.
Этой информацией артистка поделилась в своем Instagram.
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Камалия рассказала, что не раз за свою карьеру пела перед высокопоставленными политиками. По ее словам, она выступала и перед путиным. И эти воспоминания сейчас кажутся абсурдными.
"Я встретила путина в Киеве, а потом он начал звать меня в кремль петь начиная с 2005 года. Он часто звонил мне, а потом вдруг перестал звонить. Я не знаю почему. После этого я увидела смену президента, он стал другим", — поделилась воспоминаниями Камалия.
Также она вспомнила о закулисье тех концертов и описала, каким раньше был кровавый диктатор.
"Все артисты сидели вместе и ели вместе после выступлений или во время саммитов СНГ. Он выглядел добрым. В то время, если бы кто-то сказал мне, что путин нападет на Украину, я бы не поверила. Потому что я знала, что он любит Украину. Он каждый раз говорил, что Украина и россия должны быть вместе, но он хочет новый СССР", — подытожила певица.
Отметим, что с начала полномасштабной войны Камалия, у которой есть родственники в россии, вместе с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, активно поддерживает ВСУ и беженцев.
Напомним, ранее мы писали, что Камалия в Пакистане презентовала свою первую песню на родном языке мужчины и клип на нее. Также мы рассказывали, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сделал подарок Камалии и ее мужу Захуру.