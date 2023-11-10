Каменських презентувала іспанську та українську версії нової пісні

Співачка Настя Каменських (NK). Фото: менеджмент співачки

П’ятниця — традиційний день прем’єр в музикантів. Співачка Настя Каменських (NK) випустила пронизливий трек "Зірка в небі" про кохання у двох версіях: українській та іспанській. Також артистка презентувала відеороботи на пісні.

Кліпи доступні для перегляду на YouTube-каналі NK.

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Пісню було написано сумісно з легендарними іспанськими музикантами з гурту Funambulista Дієго Кантеро і Тато Латторе. Ідея треку народилась після того, як Настя Каменських разом з Дієго Кантеро виступила в Мадриді (столиця Іспанії) на благодійному концерті присвяченому Україні, де було зібрано понад 1 млн 300 тисяч євро на допомогу Україні. Пісня побачила світ одразу у двох версіях: українською "Зірка в небі" та іспанською Mama Alma.

"По-справжньому дорогі серцю моменти хочеться пережити з коханою людиною сам на сам, відчуваючи підтримку та безумовну всепоглинаючу любов, яка дарує сили подолати все", — заявила співачка.

Режисером відео "Зірка в небі" став відомий український кліпмейкер Віктор Скуратовський. Окрім самої Насті Каменських в кліпі задіяні багато акторів.

"В кадрі камера повільно наїжджає і бере акторів крупним планом, в цей момент людина ніби прозріває, на її обличчі з’являється спрага до життя. Ці люди відчувають, що об'єднує їх усіх — і це кохання! Бо всі ми шукаємо любові, але не треба цього робити, бо вона є скрізь, вона всередині нас. В давньогрецькій міфології існує шість видів любові. Це відео про один із них, про Агапе — безумовну, жертовну та турботливу любов".

Нагадаємо, раніше ми писали, що автори хіта "Доброго вечора, ми з України" презентували дебютний альбом. Також ми розповідали, що Каменських показала неприємну процедуру, яку їй зробила лікар-фахівець.