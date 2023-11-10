Каменских представила испанскую и украинскую версии новой песни

Певица Настя Каменских (NK). Фото: менеджмент певицы

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Певица Настя Каменских (NK) выпустила пронзительный трек "Зірка в небі" о любви в двух версиях: украинской и испанской. Также артистка представила видеоработы на песне.

Клипы доступны для просмотра на YouTube-канале NK.

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Песня была написана совместно с легендарными испанскими музыкантами из группы Funambulista Диего Кантеро и Папа Латторе. Идея трека родилась после того, как Настя Каменских вместе с Диего Кантеро выступила в Мадриде (столица Испании) на благотворительном концерте, посвященном Украине, где было собрано более 1 млн 300 тысяч евро в помощь Украине. Песня увидела свет сразу в двух версиях: на украинском "Зірка в небі" и на испанском Mama Alma.

"По-настоящему дорогие сердцу моменты хочется пережить с любимым человеком один на один, чувствуя поддержку и безусловную всепоглощающую любовь, которая дарит силы преодолеть все", — заявила певица.

Режиссером видео "Зірка в небі" стал известный украинский клипмейкер Виктор Скуратовский. Кроме самой Насти Каменских, в клипе задействованы многие актеры.

"В кадре камера медленно наезжает и берет актеров крупным планом, в этот момент человек будто прозревает, на его лице появляется жажда жизни. Эти люди чувствуют, что объединяет их всех — и это любовь! Потому что все мы ищем любви, но не надо этого делать, потому что она везде, она внутри нас. В древнегреческой мифологии существует шесть видов любви. Это видео об одном из них, об Агапе — безусловной, жертвенной и заботливой любви".

Напомним, ранее мы писали, что авторы хита "Доброго вечора, ми з України" презентовали дебютный альбом. Также мы рассказывали, что Каменских показала неприятную процедуру, которую ей сделала врач-специалист.