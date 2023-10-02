Настя Каменських зібрала аншлаг у столиці: фото та емоції співачки
Співачка Настя Каменських відіграла шоу "Я — Україна", яке пройшло з аншлагом у столиці. Воно об’єднало в собі творчі здобутки артистки за шість років існування проєкту NK. Режисером-постановником шоу став креативний продюсер "Євробачення-2023" від України, режисер та кліпмейкер Герман Нєнов.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співачки/
Аншлаг Каменських в столиці
Глядачі почули україномовні та іспаномовні треки артистки, а також хіти у новому українському звучанні. Співачка багато комунікувала з публікою, кликала глядачів на сцену (до речі, чимало дітей вийшли подарувати квіти Насті) та сама спускалась до гостей в зал.
"Я дуже вдячна усім, хто прийшов! Ми не просто гарно провели час разом, а і допомогли Україні, провели аукціони, зібрали донати. Ми прожили наше спільне маленьке життя! Згадали наше безтурботне минуле, сумували і сміялись, танцювали і співали! У нас була неймовірна синергія, глядачі настільки сильно надихнули своєю енергетикою, що в мене з'явилося набагато більше ресурсу та енергії не тільки на творчість, а і на те, щоб робити добрі справи та допомагати тим, хто цього потребує", — прокоментувала шоу NK.
Сюрпризом для глядачів став дует NK і SWOIIA (колишня співачка Ассоль) — разом артистки виконали свою спільну композицію “Сяйво”. Попри те, що трек побачив світ буквально за тиждень до концерту, чимало гостей підспівували.
Однією з найголовніших цілей шоу було зібрати гроші на потреби тактичної медицини. Адже співачка приєдналась до 40-мільйонного збору для проєкту відомої волонтерки Тати Кеплер "Птахи". Саме туди і будуть спрямовані кошти, зібрані на цьому шоу, а також в другій частині туру "Я — Україна", який розпочнеться вже в другій половині жовтня.
Перед концертом був проведений аукціон, де продавали прапор з автографом Валерія Залужного та картину, яку написала сама співачка. Всі зібрані гроші також були направлені на потреби тактичної медицини.
"Дуже важливо, щоб креативна індустрія України продовжувала жити, не дивлячись на війну та скрутні обставини. І не просто жити, а і видавати якісний продукт. Ми створювали це шоу з глибокою любов'ю, заклали в нього багато сенсів та цілу палітру емоцій, яку разом з нами прожив глядач. В нас вийшов крутий масштабний продукт і нехай це надихає інших митців працювати і творити для підтримки морального стану кожного українця", — розповів Герман Ненов.
Нагадаємо, раніше ми писали, що репер Потап зворушливо зізнався у коханні Каменських. Також ми розповідали, що Каменських презентувала мініальбом з україномовними хітами.