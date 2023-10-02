Настя Каменських зібрала аншлаг у столиці: фото та емоції співачки

Настя Каменських під час київського концерту. Фото: менеджмент співачки

Співачка Настя Каменських відіграла шоу "Я — Україна", яке пройшло з аншлагом у столиці. Воно об’єднало в собі творчі здобутки артистки за шість років існування проєкту NK. Режисером-постановником шоу став креативний продюсер "Євробачення-2023" від України, режисер та кліпмейкер Герман Нєнов.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співачки/

Читайте також:

Аншлаг Каменських в столиці

Глядачі почули україномовні та іспаномовні треки артистки, а також хіти у новому українському звучанні. Співачка багато комунікувала з публікою, кликала глядачів на сцену (до речі, чимало дітей вийшли подарувати квіти Насті) та сама спускалась до гостей в зал.

"Я дуже вдячна усім, хто прийшов! Ми не просто гарно провели час разом, а і допомогли Україні, провели аукціони, зібрали донати. Ми прожили наше спільне маленьке життя! Згадали наше безтурботне минуле, сумували і сміялись, танцювали і співали! У нас була неймовірна синергія, глядачі настільки сильно надихнули своєю енергетикою, що в мене з'явилося набагато більше ресурсу та енергії не тільки на творчість, а і на те, щоб робити добрі справи та допомагати тим, хто цього потребує", — прокоментувала шоу NK.

Сюрпризом для глядачів став дует NK і SWOIIA (колишня співачка Ассоль) — разом артистки виконали свою спільну композицію “Сяйво”. Попри те, що трек побачив світ буквально за тиждень до концерту, чимало гостей підспівували.

NK та SWOIIA. Фото: менеджмент співачки

Однією з найголовніших цілей шоу було зібрати гроші на потреби тактичної медицини. Адже співачка приєдналась до 40-мільйонного збору для проєкту відомої волонтерки Тати Кеплер "Птахи". Саме туди і будуть спрямовані кошти, зібрані на цьому шоу, а також в другій частині туру "Я — Україна", який розпочнеться вже в другій половині жовтня.

Перед концертом був проведений аукціон, де продавали прапор з автографом Валерія Залужного та картину, яку написала сама співачка. Всі зібрані гроші також були направлені на потреби тактичної медицини.

Настя Каменських під час київського концерту. Фото: менеджмент співачки

"Дуже важливо, щоб креативна індустрія України продовжувала жити, не дивлячись на війну та скрутні обставини. І не просто жити, а і видавати якісний продукт. Ми створювали це шоу з глибокою любов'ю, заклали в нього багато сенсів та цілу палітру емоцій, яку разом з нами прожив глядач. В нас вийшов крутий масштабний продукт і нехай це надихає інших митців працювати і творити для підтримки морального стану кожного українця", — розповів Герман Ненов.

Співачка Настя Каменських та режисер Герман Нєнов до початку повномасштабної війни. Фото: Instagram/german.nenov

Нагадаємо, раніше ми писали, що репер Потап зворушливо зізнався у коханні Каменських. Також ми розповідали, що Каменських презентувала мініальбом з україномовними хітами.