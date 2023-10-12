Каменських показала неприємну процедуру, яку їй зробила лікар-фахівець

Співачка Настя Каменських. Фото: Instagram/kamenskux

Співачка Настя Каменських (NK) відвідала свого лікаря-фоніатра. В артистки не проходить алергія на амброзію. Тому Настя наважилася на не дуже приємну процедуру, яку робить не вперше.

Відповідні відео з’явилися в сторіз її Instagram.

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Настя розповіла, що не почуває себе хворою, але стан здоров’я не дуже її задовольняє. За словами лікарки, в цьому питанні допомогли б дощі, але їх в столиці немає. Саме тому артистці зробили спеціальну процедуру "Кукушка" (зозуля, але називають саме російською).

"Особисто мені краще один раз потерпіти і потім спокійно дихати, ніж тижнями лікуватися препаратами", — прокоментувала Настя.

Настя Каменських в лікарні. Скриншоти: Instagram/kamenskux

Що саме робила Настя

"Кукушка" — це ЛОР-процедура з промивання носа спеціальним апаратом із негативним тиском рідини. Він допомагає ефективно очистити носову порожнину та пазухи від великої кількості гною та слизу, які стають середовищем для швидкого розмноження бактерій.

Процедура зарекомендувала себе при лікуванні гаймориту, оскільки допомагає прибрати гній і не робити неприємну, болісну операцію проколу гайморових пазух. Курс з 5-10 промивань допомагає ефективно очистити пазухи, усунути причину гаймориту та синуситу — скупчення слизу.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Каменських лікувала голосові зв’язки, через які перенесла старт всеукраїнського туру. Також ми розповідали, що Настя Каменських відвідала театральний майстер-клас для дітей-переселенців.