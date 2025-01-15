Ким працював Росс з "Друзів" до легендарної ролі

Актор Девід Швіммер. Фото: Reuters

Зірка серіалу "Друзі" Девід Швіммер поділився із шанувальниками особистим. Актор зізнався, ким встиг попрацювати до того, як став знаменитим.

Про це він розповів на шоу "The Late Show with Stephen Colbert".

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У юності актор працював офіціантом на роликах у знаменитій чиказькій закусочній Ed Debevic's у ретро-стилі, а також підробляв у своєї мами, яка була адвокатом та спеціалізувалася на розлученнях.

"Я був би хлопцем, який вискакує з кущів і приносить вам документи на розлучення", — пожартував Швіммер.

Актор зізнався, що коли він отримував поради про те, де знайти людей, щоб вручити їм папери, він відчував себе Джеймсом Бондом.

Зірка "Друзів" таким чином передав документи на розлучення рок-зірці Роду Стюарту.

"Слава Богу, я ніколи не стикався з ним з тих пір. Я навіть не знаю, чи він знає. Не думаю, що він знає...", — додав він.

Швіммер нині є успішним актором у Голлівуді. Зараз він знімається в серіалі Disney+ "Мурашки по шкірі: Зникнення", але прославився завдяки ролі милого дивакуватого палеонтолога Росса Геллера в серіалі "Друзі" з 1994 по 2004 рік.

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