Камерон Диаз впервые за долгое время появилась на публике - фото

Камерон Диаз впервые за 5 лет появилась на красной дорожке
Голливудская актриса Камерон Диаз презентовала новый фильм с Джейми Фоксом "Снова в действии". Премьера ленты состоялась в среду, 15 января, в Берлине.
Об этом сообщает Page Six.
Камерон Диаз посетила премьеру "Снова в действии"
Звезда надела темный образ, состоящий из полупрозрачной блузы, джинсов с завышенной талией и пальто в пол.
Диаз позировала перед камерами вместе с коллегой по фильму Джейми Фоксом. Актер выбрал для выхода костюм с черно-белой полоской.
Актер выбрал для выхода костюм в черно-белую полоску.
Это первая красная дорожка для Диас за последние десять лет, ведь последний раз она снималась в фильме "Энни" в 2014 году.
Она также появилась на красной дорожке в апреле 2019 года, когда воссоединилась со своими коллегами по "Ангелам Чарли" на церемонии Люси Лю на Голливудской аллее славы.
Актриса подтвердила, что завершает актерскую карьеру в 2018 году во время интервью для Entertainment Weekly.
Диаз отошла от Голливуда, чтобы сосредоточиться на семье. Она вместе с мужем Бенджи Мэдденом воспитывает двое детей: дочь Реддикс и сына Кардинала.
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