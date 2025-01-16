Камерон Диаз впервые за долгое время появилась на публике - фото

Голливудская актриса Камерон Диаз. Фото: Reuters

Голливудская актриса Камерон Диаз презентовала новый фильм с Джейми Фоксом "Снова в действии". Премьера ленты состоялась в среду, 15 января, в Берлине.

Об этом сообщает Page Six.

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Звезда надела темный образ, состоящий из полупрозрачной блузы, джинсов с завышенной талией и пальто в пол.

Диаз позировала перед камерами вместе с коллегой по фильму Джейми Фоксом. Актер выбрал для выхода костюм с черно-белой полоской.

Актер выбрал для выхода костюм в черно-белую полоску.

Это первая красная дорожка для Диас за последние десять лет, ведь последний раз она снималась в фильме "Энни" в 2014 году.

Камерон Диаз с Джейми Фоксом. Фото: Reuters

Актриса Камерон Диаз. Фото: Reuters

Камерон Диаз на премьере "Снова в действии". Фото: Reuters

Она также появилась на красной дорожке в апреле 2019 года, когда воссоединилась со своими коллегами по "Ангелам Чарли" на церемонии Люси Лю на Голливудской аллее славы.

Актриса подтвердила, что завершает актерскую карьеру в 2018 году во время интервью для Entertainment Weekly.

Диаз отошла от Голливуда, чтобы сосредоточиться на семье. Она вместе с мужем Бенджи Мэдденом воспитывает двое детей: дочь Реддикс и сына Кардинала.

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