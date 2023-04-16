Камілу Кабельйо "спіймали" за поцілунком з Шоном Мендесом через півтора року після розставання

Музичні виконавці Каміла Кабельйо та Шон Мендес. Фото: колаж Новини.LIVE

В листопаді 2021 року колумбійсько-американська співачка Каміла Кабельйо розійшлась з канадським виконавцем Шоном Мендесом. Для одних шанувальників їхні стосунки були показовими, інші вважали роман не більше за піар компанію артистів та їхнього менеджменту. Зірки зустрілись на музичному фестивалі Coachella, який зараз в самому розпалі у США.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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26-річна Каміла та 24-річний Шон були настільки ради бачите одне одного, що в присутності тисячі гостей музичного фестивалю влаштували гарячі танці. Колишня зіркова парочка, яка була разом понад двох з половиною років обіймалась та усміхалась одне одному.

Кульмінацією став поцілунок знаменитостей, який навряд чи нагадує дружній.

Shawn Mendes and Camila Cabello appear to be back together after being spotted kissing at #Coachella. ❤️ pic.twitter.com/mY33SrINtw — Pop Crave (@PopCrave) April 15, 2023

Авжеж, Каміла та Шон бачили, що їх знімають. Шанувальники зірок, які вважають їхній роман піаром, зауважили: тепер сумнівів в цьому не має. Самі молоді виконавці свою активність на фестивалі не прокоментувала.

Каміла Кабельйо та Шон Мендес в барі на музичному фестивалі Coachella. Фото: Daily Mail

Shawn Mendes and Camila Cabello dancing together at #Coachella. pic.twitter.com/UpOFSsu6BV — Pop Crave (@PopCrave) April 15, 2023

Зазначимо, в мережі давно ширяться чутки про нетрадиційну сексуальну орієнтацію Шона Мендеса. Вже декілька джерел повідомляли престижним виданням про те, що в них, або їхніх друзів був сексуальний контакт з канадським співаком. Менеджмент зірки не підтвердив належність Шона до ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська співачка та акторка Леді Гага отримала посаду в кабінеті президента США Джо Байдена. Також ми розповідали, що володар премії "Ґреммі", який знайомий з Президентом України Володимиром Зеленським, заспівав "Червону руту" в центрі Києва.