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Леді Гага отримала посаду у кабінеті президента США Байдена: хто склав їй компанію

14 квітня 2023 10:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Леді Гага отримала посаду у кабінеті президента США Байдена: хто склав їй компанію
Співачка Леді Гага на інавгурації президента США Джо Байдена. Фото: USA Today/Robert Deutsch
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Президент США Джо Байден призначив американську співачку та акторку Леді Гагу (справжнє ім'я — Стефані Джоан Анджеліна Джерманотта) співголовою президентського комітету з культури та мистецтва. 

Про це повідомляється в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

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У документі йдеться, що у Стефані Джоанн Анджеліни Джерманотти 13 премій "Ґреммі". Вона була включена до списку сотні найвпливовіших людей у світі за версією журналу Time. Співачка активно займається благодійністю, а також бере участь у громадських кампаніях. Нерідко Гага підтримувала Байдена у межах його передвиборчої кампанії.

Членами цього ж Комітету також було призначено акторку Дженніфер Гарнер, співавторку серіалу "Друзі" Марту Кауффман та інших знаменитостей. Вони будуть консультувати президента США з питань культурної політики.

Комітет з культури та мистецтва було створено 1982 року. Він дає президенту США та главам американських відомств рекомендації з питань політики у сфері культури.

Президент США Джо Байден та співачка Леді Гага під час одного з заходів. Фото: Page Six

Нагадаємо, напередодні Леді Гага відсвяткувала день народження: як суперзірка змінилась за 37 років. Також ми розповідали, що папараці підловили Леді Гагу в образі Харлі Квінн під час зйомок другої частини "Джокера".

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