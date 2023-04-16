Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Камилу Кабельо "поймали" за поцелуем с Шоном Мендесом через полтора года после расставания arrow

Камилу Кабельо "поймали" за поцелуем с Шоном Мендесом через полтора года после расставания

16 апреля 2023 15:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Камилу Кабельо "поймали" за поцелуем с Шоном Мендесом через полтора года после расставания
Музыкальные исполнители Камила Кабельо и Шон Мендес. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В ноябре 2021 года колумбийско-американская певица Камила Кабельо разошлась с канадским исполнителем Шоном Мендесом. Для одних поклонников их отношения были показательны, другие считали роман не более пиар компанией артистов и их менеджмента. Звезды встретились на музыкальном фестивале Coachella, который сейчас находится в самом разгаре в США.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также:

26-летняя Камила и 24-летний Шон были так рады друг другу, что в присутствии тысячи гостей музыкального фестиваля устроили горячие танцы. Бывшая звездная парочка, которая была вместе более двух с половиной лет, обнималась и улыбалась друг другу.

Кульминацией стал поцелуй знаменитостей, вряд ли напоминающий дружеский.

Да, Камила и Шон видели, что их снимают. Почитатели звезд, которые считают их роман пиаром, отметили: теперь сомнений в этом нет. Сами молодые исполнители свою активность на фестивале не прокомментировали.

Камилла Кабельо и Шон Мендес в баре на музыкальном фестивале Coachella. Фото: Daily Mail

Отметим, в сети давно ходят слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Шона Мендеса. Уже несколько источников сообщали престижным изданиям о том, что у них или их друзей был сексуальный контакт с канадским певцом. Менеджмент звезды не подтвердил принадлежность Шона к ЛГБТ-сообществу.

Напомним, ранее мы писали, что американская певица и актриса Леди Гага получила должность в кабинете президента США Джо Байдена. Также мы рассказывали, что обладатель премии "Грэмми", который знаком с Президентом Украины Владимиром Зеленским, спел "Червону руту" в центре Киева.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB