Камилу Кабельо "поймали" за поцелуем с Шоном Мендесом через полтора года после расставания

Музыкальные исполнители Камила Кабельо и Шон Мендес. Фото: коллаж Новини.LIVE

В ноябре 2021 года колумбийско-американская певица Камила Кабельо разошлась с канадским исполнителем Шоном Мендесом. Для одних поклонников их отношения были показательны, другие считали роман не более пиар компанией артистов и их менеджмента. Звезды встретились на музыкальном фестивале Coachella, который сейчас находится в самом разгаре в США.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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26-летняя Камила и 24-летний Шон были так рады друг другу, что в присутствии тысячи гостей музыкального фестиваля устроили горячие танцы. Бывшая звездная парочка, которая была вместе более двух с половиной лет, обнималась и улыбалась друг другу.

Кульминацией стал поцелуй знаменитостей, вряд ли напоминающий дружеский.

Shawn Mendes and Camila Cabello предположительно после того, как снизил кольцо в #Coachella . ❤️ pic.twitter.com/mY33SrINtw — Pop Crave (@PopCrave) 15 апреля 2023

Да, Камила и Шон видели, что их снимают. Почитатели звезд, которые считают их роман пиаром, отметили: теперь сомнений в этом нет. Сами молодые исполнители свою активность на фестивале не прокомментировали.

Камилла Кабельо и Шон Мендес в баре на музыкальном фестивале Coachella. Фото: Daily Mail

Shawn Mendes and Camila Cabello dancing together в #Coachella . pic.twitter.com/UpOFSsu6BV — Pop Crave (@PopCrave) 15 апреля 2023

Отметим, в сети давно ходят слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Шона Мендеса. Уже несколько источников сообщали престижным изданиям о том, что у них или их друзей был сексуальный контакт с канадским певцом. Менеджмент звезды не подтвердил принадлежность Шона к ЛГБТ-сообществу.

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