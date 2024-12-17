Руслана Лижичко поділилась секретом молодої шкіри — відео

Співачка Руслана Лижичко. Фото: instagram/ruslana.lyzhychko

Популярна співачка Руслана Лижичко розповіла, як доглядає за обличчям. Вона має комплекс незвичайних вправ для підтримки пружності шкіри.

Деталями поділилась в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Співачка Руслана неодноразово розповідала, що ніколи не робила пластичні операції. Однак має чудовий зовнішній вигляд. Артистка відвідує косметолога та поділилась своїми ранковими ритуалами.

"Берете зранку студеною водою обливаєтесь. Потім берете камінчики такі. Маститеся гарним карпатським кремом. Робите добре масаж камінчиками. Берете два шматочки льоду — можна заморозити і на простій воді, і на трав'яній. І зробити так, порозтирати. Вам будуть казати, що це все шкідливо для шкіри, не слухайте! Шкіра має бути шкірою — витривалою, підтягнутою. Берете потім такий патичок з бамбука і знову робите масаж. Я витрачаю на це кожного дня, може, і до години", — розповіла зірка.

Водночас Руслана уточнила, що робила одну процедуру — "блокування мімічних зморшок". Співачка від природи має активну міміку, і тому ця маніпуляція врятувала її.

Нагадаємо, чому чоловік співачки Руслани не спить в її ліжку. Також артистка зізналась, чому жалкувала про збільшення губ у прямому етері.