Руслана не спить с чоловіком в одному ліжку — чому

Співачка Руслана. Фото: скриншот

Українська співачка Руслана Лижичко розповіла про сімейний побут з чоловіком. Зірка спить у різних кімнатах з коханим заради спільного комфорту.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Зірка зізналась, що вони з чоловіком мають дві окремі спальні. Адже обоє мають різні графіки та власні потреби щодо сну.

"Я не годна спати. Мушу розлягтись. Я через це ніколи не висипаюсь в потягах. Хоча і люблю нашу Укрзалізницю", — розповіла співачка.

Руслана розповіла, що її чоловік живе за стандартним графіком, як і більшість українців, однак вона надає перевагу роботі вночі.

"Але то не лякає. І він чудово висипається, і я чудово висипаюсь. Він може собі лягти, коли він мусить. А я собі до ранку працюю. Ми, щоб один одного не допікати, розлулили, короче", — пояснила зірка.

Нагадаємо, Руслана розповіла про викидень під час вагітності. Також співачка зізналась, чому пожалкувала про збільшення губ.