Руслана не спить с чоловіком в одному ліжку — чому

Руслана зізналась, чому спить з чоловіком у різних кімнатах
Українська співачка Руслана Лижичко розповіла про сімейний побут з чоловіком. Зірка спить у різних кімнатах з коханим заради спільного комфорту.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Руслана не спить з чоловіком в одному ліжку
Зірка зізналась, що вони з чоловіком мають дві окремі спальні. Адже обоє мають різні графіки та власні потреби щодо сну.
"Я не годна спати. Мушу розлягтись. Я через це ніколи не висипаюсь в потягах. Хоча і люблю нашу Укрзалізницю", — розповіла співачка.
Руслана розповіла, що її чоловік живе за стандартним графіком, як і більшість українців, однак вона надає перевагу роботі вночі.
"Але то не лякає. І він чудово висипається, і я чудово висипаюсь. Він може собі лягти, коли він мусить. А я собі до ранку працюю. Ми, щоб один одного не допікати, розлулили, короче", — пояснила зірка.
Нагадаємо, Руслана розповіла про викидень під час вагітності. Також співачка зізналась, чому пожалкувала про збільшення губ.
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