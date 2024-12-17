Руслана Лыжичко поделилась секретом молодой кожи — видео

Певица Руслана Лыжичко. Фото: instagram/ruslana.lyzhychko

Популярная певица Руслана Лыжичко рассказала, как ухаживает за лицом. Она имеет комплекс необычных упражнений для поддержания упругости кожи.

Деталями поделилась в интервью Славе Демину.

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Певица Руслана неоднократно рассказывала, что никогда не делала пластические операции. Однако имеет отличный внешний вид. Артистка посещает косметолога и поделилась своими утренними ритуалами.

"Берете утром студеной водой обливаетесь. Потом берете камешки такие. Намазывайте хорошим карпатским кремом. Делаете хорошо массаж камешками. Берете два кусочка льда — можно заморозить и на простой воде, и на травяной. Растираете по лицу. Вам будут говорить, что это все вредно для кожи, не слушайте! Кожа должна быть выносливой, подтянутой. Затем берите такую палочку из бамбука и снова делаете массаж. Я трачу на это каждый день около часа", — рассказала звезда.

В то же время Руслана уточнила, что делала одну косметическую процедуру — "блокировку мимических морщин". Певица от природы имеет активную мимику, и потому эта манипуляция спасла ее.

Напомним, почему муж певицы Русланы не спит в ее постели. Также артистка призналась, почему сожалела об увеличении губ в прямом эфире.