Канал HBO працює ще над одним приквелом "Гри престолів": хто буде в центрі сюжету

Герої серіалу "Гра престолів"

Канал HBO розробляє черговий приквел популярного серіалу "Гра престолів". Цього разу в центрі сюжету має опинитися доля Ейгона Таргарієна та його боротьба за престол із сестрою Рейнірою.

Про це повідомляє видання Variety.

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Подробиці

Приквел розповість історію про те, як Ейгон Таргарієн та його сестри, які також є його дружинами, використали свою армію та трьох драконів, щоб завоювати шість із семи королівств Вестероса під час громадянської війни в країні. Ці події відбулися приблизно за 300 років до подій, описаних у "Грі престолів".

Ейгона Таргарієна, якого зіграв англійський актор Том Ґлінн-Карні, глядачі вже бачили в серіалі "Дім дракона". Це син короля Візериса, який змагався зі своєю старшою однокровною сестрою Рейнірою за право успадковувати престол.

Поки проєкт знаходиться на ранній стадії розробки. За чутками, HBO та Warner Bros. хочуть зняти повнометражний фільм, який потім переросте у серіал. Це буде останній проєкт про битви за престол у Вестеросі на каналі HBO.

Після глобального успіху "Гри престолів" компанія розпочала розробку низки серіалів, дія яких розгортається у світі, створеному автором Джорджем Мартіном. Поки що єдиним, який був втілений у життя, став "Дім дракона".

Нагадаємо, раніше ми писали, що приквел "Гри престолів" збираються продовжити на третій сезон, але дещо уріжуть в другому. Також ми писали, що американські компанії Warner Bros. та HBO планують зняти серіальну адаптацію книг британської письменниці Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.