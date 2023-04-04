Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Канал HBO працює ще над одним приквелом "Гри престолів": хто буде в центрі сюжету arrow

Канал HBO працює ще над одним приквелом "Гри престолів": хто буде в центрі сюжету

4 квітня 2023 14:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Герої серіалу "Гра престолів"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Канал HBO розробляє черговий приквел популярного серіалу "Гра престолів". Цього разу в центрі сюжету має опинитися доля Ейгона Таргарієна та його боротьба за престол із сестрою Рейнірою.

Про це повідомляє видання Variety.

Читайте також:

Подробиці 

Приквел розповість історію про те, як Ейгон Таргарієн та його сестри, які також є його дружинами, використали свою армію та трьох драконів, щоб завоювати шість із семи королівств Вестероса під час громадянської війни в країні. Ці події відбулися приблизно за 300 років до подій, описаних у "Грі престолів".

Ейгона Таргарієна, якого зіграв англійський актор Том Ґлінн-Карні, глядачі вже бачили в серіалі "Дім дракона". Це син короля Візериса, який змагався зі своєю старшою однокровною сестрою Рейнірою за право успадковувати престол.

Поки проєкт знаходиться на ранній стадії розробки. За чутками, HBO та Warner Bros. хочуть зняти повнометражний фільм, який потім переросте у серіал. Це буде останній проєкт про битви за престол у Вестеросі на каналі HBO.

Після глобального успіху "Гри престолів" компанія розпочала розробку низки серіалів, дія яких розгортається у світі, створеному автором Джорджем Мартіном. Поки що єдиним, який був втілений у життя, став "Дім дракона".

Нагадаємо, раніше ми писали, що приквел "Гри престолів" збираються продовжити на третій сезон, але дещо уріжуть в другому. Також ми писали, що американські компанії Warner Bros. та HBO планують зняти серіальну адаптацію книг британської письменниці Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB