Книги про Гаррі Поттера адаптують під серіал: скільки планують зняти сезонів

Герої фільмів про Гаррі Поттера

Американські компанії Warner Bros. та HBO планують зняти серіальну адаптацію книг британської письменниці Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Угода на фінальній стадії затвердження.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Подробиці

Генеральний директор Warner Bros. Девід Заслав та голова HBO Кейсі Блойс довго переконували Джоан Роулінг зняти серіальну адаптацію пригод молодих чарівників. Як і у повнометражних фільмах, письменниця братиме участь у виробництві, щоб зберегти авторський погляд на франшизу.

Творці майбутнього шоу планують зняти на кожну книгу окремий сезон. Тож на шанувальників всесвіту Гаррі Поттера чекає як мінімум сім сезонів.

Можливо, творча група розіб’є деякі книги на кілька частин, як це, наприклад, зробили з останньою частиною кінофраншизи "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії".

За словами продюсерів, майбутній серіал дозволить глибше поринути у світ книг Роулінг, які мають обсяг понад 500 сторінок. Відзначимо, що саме кінокомпанія Warner Bros. зняла всі вісім фільмів за участю актора Деніела Редкліффа в ролі Гаррі Поттера, а також спін-офф та сиквели "Фантастичні звіри".

Нагадаємо, раніше ми писали, що виконавець ролі Гаррі Поттера Деніел Редкліфф готується вперше стати батьком. Також ми розповідали, що помер зірка фільмів про Гаррі Поттера та франшизи "Зоряні війни", британський актор Пол Грант.