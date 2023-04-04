Канал HBO работает еще над одним приквелом "Игры престолов": кто будет в центре сюжета

Герои сериала "Игра престолов"

Канал HBO разрабатывает очередной приквел популярного сериала "Игра престолов". В этот раз в центре сюжета должна оказаться судьба Эйгона Таргариена и его борьба за престол с сестрой Рейнирой.

Об этом сообщает издание Variety.

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Приквел расскажет историю о том, как Эйгон Таргариен и его сестры, также являющиеся его женами, использовали свою армию и трех драконов, чтобы завоевать шесть из семи королевств Вестероса во время гражданской войны в стране. Эти события произошли примерно за 300 лет до событий, описанных в "Игре престолов".

Эйгона Таргариена, которого сыграл английский актер Том Глинн-Карни, зрители уже видели в сериале "Дом дракона". Это сын короля Визериса, соревновавшегося со своей старшей однокровной сестрой Рейнирой за право наследовать престол.

Пока что проект находится на ранней стадии разработки. По слухам, HBO и Warner Bros. хотят снять полнометражный фильм, который потом перерастет в сериал. Это будет последний проект о сражениях за престол в Вестеросе на канале HBO.

После глобального успеха "Игры престолов" компания приступила к разработке ряда сериалов, действие которых разворачивается в мире, созданном автором Джорджем Мартином. Пока единственным, который был воплощен в жизнь, стал "Дом дракона".

Напомним, ранее мы писали, что приквел "Игры престолов" собираются продолжить на третий сезон, но несколько урежут во втором. Также мы писали, что американская компания Warner Bros. и HBO планируют снять сериальную адаптацию книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере.