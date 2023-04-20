Каннський кінофестиваль презентував офіційний постер з архівною фотографією Катрін Денев

Оргкомітет Каннського кінофестивалю на одному з останніх заходів. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Вже 16 травня на Лазурному узбережжі стартує один з найпрестижніших та найвідоміших кінофестивалів світу — Каннський. Оргкомітет оприлюднив офіційний постер світської та культурної події.

Він доступний у соцмережах кінофестивалю.

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Суперзірка на постері

На афіші — чорно-білий кадр із акторкою Катрін Денев із фільму "Капітуляція" режисера Альона Кавальє. У стрічці 1968 року акторка зіграла роль Люсіль.

"П'ятдесять п'ять років тому найбільша зірка Франції все ще втілює цю ікону, яка ніколи не стояла на місці і зберігала своє мистецтво. Радісна, смілива та романтична, ця молода жінка з довгим світлим волоссям нагадує нам про те, яким кіно ніколи не повинно бути: невловимим, зухвалим, непоправним", — заявили організатори Каннського фестивалю.

Кінофестиваль у Франції пройде з 16 по 27 травня. Відкриє Каннський кінофестиваль перший за три роки фільм за участю голлівудського актора Джонні Деппа "Фаворитка". Закриватиме фестиваль анімаційна стрічка "Елементарно" студії Pixar.

Чим відома Денев

79-річна французька акторка відома за фільмами "Відраза", "Шербурзькі парасольки", "Вісім жінок" та іншими. Катрін була музою таких режисерів, як Жак Демі, Франсуа Трюффо, Марко Феррері, Мануель де Олівейра та інших.

Катрін була віцепрезиденткою журі Каннського фестивалю 1994 року, коли "Золоту пальмову гілку" отримав фільм режисера Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво". У 2008-му Денев отримала спеціальний приз Каннського фестивалю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що британський режисер Ґай Річі зняв кінозірок Катрін Денев та Рамі Малека у рекламі Cartier. Також ми розповідали, що Катрін Денев на телебаченні зачитала вірш відомої української письменниці.