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Перший за декілька років фільм з Джонні Деппом відкриє Каннський кінофестиваль

6 квітня 2023 10:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Голлівудський актор Джонні Депп
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Кар'єра голлівудського актора Джонні Деппа стала на паузу через численні суди з його колишньою дружиною Ембер Герд. Багаторазовий номінант престижних премій втратив чимало проєктів. Втім, скоро шанувальники Деппа знову побачать його на великих екранах.

Про це повідомляє видання Variety.

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Подробиці 

Історична драма "Фаворитка" за участю Джонні Деппа відкриє Каннський кінофестиваль у 2023 році. У фільмі актор зіграв роль короля Людовика XV. Це перша стрічка за участю Деппа за останні три роки.

Фільм розповідає історію молодої жінки з робітничого класу на ім'я Жанна Дюбаррі, яка за допомогою свого розуму та чарівності підіймається соціальними сходами і стає фавориткою короля Людовіка XV. Король, не підозрюючи про її статус, повертає собі пристрасть до життя. Режисеркою фільму стала Майвен Ле Беско. Вона також зіграла роль Жанни Дюбаррі.

На момент початку зйомок Джонні Депп практично не говорив французькою. Прем’єра фільму відбудеться 16 травня. Цьогорічний Каннський фестиваль пройде з 16 по 23 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джонні Депп продав за мільйони доларів портрети знаменитостей, які сам намалював. Також ми розповідали, що єдина донька Джонні Деппа, французько-американська акторка та модель Лілі-Роуз Депп, знялася топлес для глянцю.

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