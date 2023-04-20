Каннский кинофестиваль презентовал официальный постер с архивной фотографией Катрин Денев

Оргкомитет Каннского кинофестиваля на одном из последних мероприятий. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Уже 16 мая на Лазурном побережье стартует один из самых престижных и известных кинофестивалей мира — Каннский. Оргкомитет обнародовал официальный постер светского и культурного события.

Он доступен в соцсетях кинофестиваля.

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На афише — черно-белый кадр с актрисой Катрин Денев из фильма "Капитуляция" режиссера Алена Кавалье. В ленте 1968 года актриса сыграла роль Люсиль.

"Пятьдесят пять лет назад величайшая звезда Франции все еще олицетворяет эту икону, которая никогда не стояла на месте и сохраняла свое искусство. Радостная, смелая и романтичная, эта молодая женщина с длинными светлыми волосами напоминает нам о том, каким кино никогда не должно быть: неуловимым, дерзким, невосполнимым", — заявили организаторы Каннского фестиваля.

Кинофестиваль во Франции пройдет с 16 по 27 мая. Откроет Каннский кинофестиваль первый за три года фильм с участием голливудского актера Джонни Деппа "Фаворитка". Закрывать фестиваль будет анимационная лента "Элементарно" студии Pixar.

Чем известна Денев

79-летняя французская актриса известна по фильмам "Отвращение", "Шербурские зонтики", "Восемь женщин" и другими. Катрин была музой таких режиссеров, как Жак Деми, Франсуа Трюффо, Марк Феррери, Мануэль де Оливейра и других.

Катрин была вице-президентом жюри Каннского фестиваля 1994 года, когда "Золотую пальмовую ветвь" получил фильм режиссера Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". В 2008 году Денев получила специальный приз Каннского фестиваля.

Напомним, ранее мы писали, что британский режиссер Гай Ричи снял кинозвезд Катрин Денев и Рами Малека в рекламе Cartier. Также мы рассказывали, что Катрин Денев по телевидению зачитала стихотворение известной украинской писательницы.