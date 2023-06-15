Кара Делевінь розповіла, що їй допомагає не зійти з глузду

Британська актриса та модель Кара Делевінь. Фото: Google

Наприкінці минулого року британська актриса та модель Кара Делевінь змусила похвилюватися більшість своїх зіркових друзів та шанувальників через стан свого психічного здоров'я. Пізніше зірка зізналась, що вона думала про самогубство. Зараз же Кара розповіла, що їй допомагає тримати психічний стан в нормі.

Про це повідомляє видання People.

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30-річна супермодель зазначила, що постійно зациклюватись на своїй проблемі небезпечно. Кара зізналась, що звичайна психотерапія не допомогла їй у боротьбі з тривожністю. Ефективнішою виявилася йога та фізичні вправи.

"Йога — перше, що дійсно допомогло мені, насамперед дихальні практики. Іноді чим більше енергії ви віддаєте занепокоєнню, тим сильнішим воно стає, і ви не знаєте, як з цим впоратися", — розповіла Делевінь.

Кара зізналась, що минулого року пройшла програму "12 кроків", яка допомогла їй подолати залежність від психоактивних речовин. Зірка пообіцяла собі більше не шукати виправдань. Натомість вона активно працює над своїм психічним та фізичним здоров'ям і відкрито говорить про це у численних подкастах та конференціях.

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