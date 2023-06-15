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Кара Делевінь розповіла, що їй допомагає не зійти з глузду

15 червня 2023 20:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кара Делевінь розповіла, що їй допомагає не зійти з глузду
Британська актриса та модель Кара Делевінь. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого року британська актриса та модель Кара Делевінь змусила похвилюватися більшість своїх зіркових друзів та шанувальників через стан свого психічного здоров'я. Пізніше зірка зізналась, що вона думала про самогубство. Зараз же Кара розповіла, що їй допомагає тримати психічний стан в нормі. 

Про це повідомляє видання People. 

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Подробиці 

30-річна супермодель зазначила, що постійно зациклюватись на своїй проблемі небезпечно. Кара зізналась, що звичайна психотерапія не допомогла їй у боротьбі з тривожністю. Ефективнішою виявилася йога та фізичні вправи.

"Йога — перше, що дійсно допомогло мені, насамперед дихальні практики. Іноді чим більше енергії ви віддаєте занепокоєнню, тим сильнішим воно стає, і ви не знаєте, як з цим впоратися", — розповіла Делевінь.

Кара зізналась, що минулого року пройшла програму "12 кроків", яка допомогла їй подолати залежність від психоактивних речовин. Зірка пообіцяла собі більше не шукати виправдань. Натомість вона активно працює над своїм психічним та фізичним здоров'ям і відкрито говорить про це у численних подкастах та конференціях. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська співачка Брітні Спірс відреагувала на чутки про наркотичну залежність та звернулась до синів. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Меган Фокс відповіла політику, який звинуватив кінозірку у знущанні над її дітьми.

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