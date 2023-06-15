Кара Делевинь рассказала, что ей помогает не сойти с ума

Британская актриса и модель Кара Делевинь. Фото: Google

В конце прошлого года британская актриса и модель Кара Делевинь заставила поволноваться большинство звездных друзей и поклонников из-за состояния своего психического здоровья. Позже звезда призналась, что она думала о самоубийстве. Сейчас Кара рассказала, что ей помогает держать психическое состояние в норме.

Об этом сообщает издание People.

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30-летняя супермодель отметила, что постоянно зацикливаться на своей проблеме небезопасно. Кара призналась, что обычная психотерапия не помогла ей в борьбе с тревожностью. Более эффективной оказалась йога и физические упражнения.

"Йога — первое, что действительно помогло мне, прежде всего дыхательные практики. Иногда чем больше энергии вы отдаете беспокойство, тем сильнее оно становится, и вы не знаете, как с этим справиться", — рассказала Делевинь.

Кара призналась, что в прошлом году прошла программу "12 шагов", которая помогла ей преодолеть зависимость от психоактивных веществ. Звезда пообещала больше не искать оправданий. Она активно работает над своим психическим и физическим здоровьем и открыто говорит об этом в многочисленных подкастах и конференциях.

Напомним, ранее мы писали, что американская певица Бритни Спирс отреагировала на слухи о наркотической зависимости и обратилась к сыновьям. Также мы рассказывали, что голливудская актриса Меган Фокс ответила политику, обвинившему кинозвезду в издевательстве над ее детьми.