Цибульська показала, як з родиною прикрашала ялинку
Все більше знаменитостей встановлюють ялинки перед Різдвом та святкуванням Нового року. Зелена красуня з’явилась і в родині співачки Олі Цибульської, яка нещодавно відсвяткувала свій день народження.
Відповідні сторіз з’явились в Instagram 39-річної артистки.
Оля Цибульська показала свою ялинку
Співачка, телеведуча прикрашала ялинку в компанії мами та сина Нестора, якому 6 січня виповниться десять років. Цибульська назвала декілька причин, чому вона вирішила встановлювати та прикрашати ялинку цього року.
"Ми живемо в такий час, що, м'яко кажучи, не до свят. Але дитинство сина відбувається один раз. Друге, це додаткові спогади з батьками. Можливість поговорити, провести разом час", — зазначила співачка.
Де саме святкуватиме Новий рік, Цибульська поки не розповіла підписникам. Принаймні, про зайнятість на корпоративах співачка не згадувала.
Нагадаємо, раніше ми писали, якими іграшками прикрасити ялинку на Новий рік 2025 на удачу. Також ми розповідали, як співачка Тіна Кароль прикрасила оселю до різдвяно-новорічних свят.
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