Співачка Оля Цибульська. Фото: Instagram/cybulskaya

Все більше знаменитостей встановлюють ялинки перед Різдвом та святкуванням Нового року. Зелена красуня з’явилась і в родині співачки Олі Цибульської, яка нещодавно відсвяткувала свій день народження.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram 39-річної артистки.

Читайте також:

Оля Цибульська показала свою ялинку

Співачка, телеведуча прикрашала ялинку в компанії мами та сина Нестора, якому 6 січня виповниться десять років. Цибульська назвала декілька причин, чому вона вирішила встановлювати та прикрашати ялинку цього року.

"Ми живемо в такий час, що, м'яко кажучи, не до свят. Але дитинство сина відбувається один раз. Друге, це додаткові спогади з батьками. Можливість поговорити, провести разом час", — зазначила співачка.

Де саме святкуватиме Новий рік, Цибульська поки не розповіла підписникам. Принаймні, про зайнятість на корпоративах співачка не згадувала.

Син Олі Цибульської біля ялинки. Фото: Instagram/cybulskaya

Співачка Оля Цибульська з мамою прикрашають ялинку. Скриншот: Instagram/cybulskaya

Нагадаємо, раніше ми писали, якими іграшками прикрасити ялинку на Новий рік 2025 на удачу. Також ми розповідали, як співачка Тіна Кароль прикрасила оселю до різдвяно-новорічних свят.