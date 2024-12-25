Екатерина Кухар раскрыла секрет, что повесить на елку для удачного 2025 года - видео

Екатерина Кухар показала, что повесила на елку для успешного года
Балерина Екатерина Кухар умилила кадрами со своей дочерью Анастасией, с которой вместе украсила дом к праздникам. Звезда поделилась секретом, что повесила на елку, чтобы грядущий год был удачным.
Видео балерина поделилась в Instagram.
Екатерина Кухар с дочерью украсила елку
Звезда показала, как в канун Рождества они с маленькой Анастасией задекорировали праздничное дерево. Девочка охотно помогала маме вешать на елку украшения.
На свою елку Кухар повесила символические игрушки в виде мышат, чтобы заманить удачу и задобрить "хозяйку" 2025 Змею.
"Ну что ж, в год Змеи. Главное — красота и забота! Елка готова, и ужин для хозяйки года тоже! Мышки на елке — это не просто декор, а стратегический ход. Немного украшения, немного прикорма. Говорят, в год Змеи нужно задобрить хозяйку, так что у нас все продумано!", — раскрыла свой секрет Кухар.
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