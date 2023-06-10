Танців з зірками: Катерина Кухар показала відео романтичного танцю з чоловіком

Катерина Кухар та Олександр Стоянов. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Танцівниця Катерина Кухар показала відео романтичного танцю з чоловіком Олександром Стояновим. Сьогодні артист балету святкує 36-річчя.

Привітанням Катерина Кухар поділилася у своєму Instagram.

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На відео Катерина та Олександр танцюють разом. У дописі танцівниця назвала чоловіка своєю вічною піснею.

"Мій натхненний спутнику, сьогодні день, коли природа запрошує нас зануритися у таємниці вічності. Ти — ключ до цієї мелодії, яка проникає у найглибші куточки мого серця. Кожним подихом я відчуваю, як твоя сила та мудрість зростають, немов зрілий дуб, під яким я знаходжу притулок від життєвих штормів. Нехай наші душі продовжують подорожувати невидимими стежками, освітлюючи одна одну, немов дві зірки, нерозривно пов’язані на небесній сцені. Нехай кожен новий день приносить тобі натхнення та можливості, які розкриваються, як ніжні пелюстки квітів, наповнюючи наш світ красою та дивами. Сьогодні я хочу сказати тобі, мій щиро люблячий партнере, що ти — моя вічна пісня, яка лунає в моєму серці", — написала Кухар.

Катерина та Олександр познайомилися у 2006 році на репетиції "Лускунчика". За кілька місяців танцюристи вирушили на гастролі, після яких і зародилося їхнє кохання.

Пара довгий час не пов'язувала себе узами шлюбу, аргументуючи це тим, що штамп у паспорті — лише умовність. Але у 2018 році, після 10 років спільного життя, танцівники одружилися.

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