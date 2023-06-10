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Екатерина Кухар показала видео романтического танца с мужем

10 июня 2023 19:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Танцев со звездами: Екатерина Повар показала видео романтического танца с мужем
Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщица Екатерина Кухар показала видео романтического танца с мужем Александром Стояновым. Сегодня артист балета отмечает 36-летие.

Поздравлением Екатерина Кухар поделилась в своем Instagram.

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На видео Екатерина и Александр танцуют вместе. В публикации танцовщица назвала мужа своей вечной песней.

 

"Мой вдохновенный спутник, сегодня день, когда природа приглашает нас погрузиться в тайны вечности. Ты — ключ к этой мелодии, которая проникает в самые глубокие уголки моего сердца. Каждым дыханием я чувствую, как твоя сила и мудрость растут, как зрелый дуб, под которым я нахожу убежище от жизненных штормов. Пусть наши души продолжают путешествовать по невидимым тропам, освещая друг друга, словно две звезды, неразрывно связанные на небесной сцене. Пусть каждый новый день приносит тебе вдохновение и возможности, которые раскрываются, как нежные лепестки цветов, наполняют наш мир красотой и чудесами. Сегодня я хочу сказать тебе, мой искренне любящий партнер, что ты моя вечная песня, которая звучит в моем сердце", — написала Кухар.

Екатерина и Александр познакомились в 2006 году на репетиции "Щелкунчика". Через несколько месяцев танцоры отправились на гастроли, после которых и зародилась их любовь.

Пара долгое время не связывала себя узами брака, аргументируя это тем, что штамп в паспорте только условность. Но в 2018 году, после 10 лет совместной жизни, танцовщики поженились.

Напомним, танцовщик Максим Чмерковский с женой, хореографом Петой Маргатройд ждут второго сына. По этому случаю Пета снялась в стильной фотосессии.

Ранее известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар связался со своими поклонниками. Дикусар опубликовал свою фотографию и рассказал, где он находился в последнее время.

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