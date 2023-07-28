Катерина Кухар зізналася, чому відмовилась від посади міністра культури

Балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Нещодавно депутати Верховної Ради України підтримали відставку з посади міністра культури Олександра Ткаченка. Прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України Катерині Кухар розповіла, що їй пропонували міністерську посаду, але вона відмовилась.

Про це Катерина написала у своєму Instagram.

Читайте також:

Кухар про культуру

За словами Кухар, культура зараз особливо важлива. Тож посісти посаду міністра має гідна фігура.

"Україна в очікуванні нового міністра культури. Знаю, що зараз багато кандидатів, що намагаються дістатися влади всіма шляхами. Задача №1 — зберегти та акумулювати все найкраще, що є в українській культурі, для передачі майбутньому поколінню. Культура створює світогляд держави, без якого ми всі приречені. Тому так важливо, щоб ця фігура була гідна своєї посади", — пише балерина.

Балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

В коментарях фоловери сказали, що хотіли б бачити Кухар на цій посаді. Але артистка заявила, що відхилила таку пропозицію раніше.

"Мені пропонували, але наразі є місія іншого порядку", — розповіла артистка.

Олександра Ткаченка подав у відставку з посади міністра культури через серію скандалів, щодо багатомільйонне фінансування державою кіноіндустрії. На думку українців, така політика не прийнятна в умовах повномасштабної війни.

Раніше стало відомо, що танцівниця Катерина Кухар стала дизайнеркою. Зірка балету у співпраці з українським брендом створила колекцію спортивного одягу у стилі балеткор.

Нагадаємо, Катерина Кухар показала відео романтичного танцю з чоловіком.