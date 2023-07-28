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Екатерина Кухар призналась, почему отказалась от должности министра культуры

28 июля 2023 14:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Екатерина Кухарь призналась, почему отказалась от должности министра культуры
Балерина Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Недавно депутаты Верховной Рады Украины поддержали отставку с должности министра культуры Александра Ткаченко. Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины Екатерине Кухар рассказала, что ей предлагали министерскую должность, но она отказалась.

Об этом Екатерина написала в своем Instagram.

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По словам Кухар, культура сейчас особенно важна. Поэтому занять должность министра должна достойная фигура.

"Украина в ожидании нового министра культуры. Знаю, что сейчас многие кандидаты пытаются добраться до власти всеми путями. Задача №1 — сохранить и аккумулировать все лучшее, что есть в украинской культуре, для передачи будущему поколению. Культура создает мировоззрение государства, без которого мы все обречены. Поэтому так важно, чтобы эта фигура была достойна своей должности", — пишет балерина.

 

Балерина Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

В комментариях фоловеры сказали, что хотели бы видеть Кухар на этом посту. Но артистка заявила, что отклонила такое предложение раньше.

"Мне предлагали, но сейчас есть миссия другого порядка", — рассказала артистка.

Александр Ткаченко подал в отставку с должности министра культуры из-за серии скандалов, относительно многомиллионного финансирования государством киноиндустрии. По мнению украинцев такая политика не приемлема в условиях полномасштабной войны.

Ранее стало известно, что танцовщица Екатерина Кухар стала дизайнером. Звезда балета в сотрудничестве с украинским брендом создала коллекцию спортивной одежды в стиле балеткор.

Напомним, Екатерина Кухар показала видео романтического танца с мужем.

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