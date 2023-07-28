Екатерина Кухарь призналась, почему отказалась от должности министра культуры

Екатерина Кухар призналась, почему отказалась от должности министра культуры
Недавно депутаты Верховной Рады Украины поддержали отставку с должности министра культуры Александра Ткаченко. Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины Екатерине Кухар рассказала, что ей предлагали министерскую должность, но она отказалась.
Об этом Екатерина написала в своем Instagram.
Кухар о культуре
По словам Кухар, культура сейчас особенно важна. Поэтому занять должность министра должна достойная фигура.
"Украина в ожидании нового министра культуры. Знаю, что сейчас многие кандидаты пытаются добраться до власти всеми путями. Задача №1 — сохранить и аккумулировать все лучшее, что есть в украинской культуре, для передачи будущему поколению. Культура создает мировоззрение государства, без которого мы все обречены. Поэтому так важно, чтобы эта фигура была достойна своей должности", — пишет балерина.
В комментариях фоловеры сказали, что хотели бы видеть Кухар на этом посту. Но артистка заявила, что отклонила такое предложение раньше.
"Мне предлагали, но сейчас есть миссия другого порядка", — рассказала артистка.
Александр Ткаченко подал в отставку с должности министра культуры из-за серии скандалов, относительно многомиллионного финансирования государством киноиндустрии. По мнению украинцев такая политика не приемлема в условиях полномасштабной войны.
Ранее стало известно, что танцовщица Екатерина Кухар стала дизайнером. Звезда балета в сотрудничестве с украинским брендом создала коллекцию спортивной одежды в стиле балеткор.
Напомним, Екатерина Кухар показала видео романтического танца с мужем.