І бюджетні гроші не треба: Леся Нікітюк в образі Барбі потролила серіальний скандал

Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Нещодавно розгорівся гучний скандал навколо серіалу "СМТ Інгулець", на створення якого виділили з держбюджету 33 мільйони гривень. Ведуча Леся Нікітюк відреагувала на історію у своєму іронічному стилі.

Відео з першою частиною власного серіалу зірка запостила у своєму Instagram.

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За сюжетом Леся Нікітюк грає Барбі, а акторка театру "Чорний квадрат" Ірина Гатун — пупса. Обидві ляльки стоять у коробках на полиці магазину, ведуть діалог та чекають, коли на них знайдеться покупець.

"Зняли серіал по бартеру, з Держбюджету грошей не брали. Актори працюють за лайки", — прокоментувала відео Леся Нікітюк.

Підписники одразу охрестили творіння кращим серіалом, на який і 33 мільйони не потрібно з бюджету, а дехто навіть назвав Лесю найкращою Барбі.

Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Серед зіркових фоловерів відзначились лайками Даша Астаф’єва, Андрій Бєдняков, Jerry Heil та MamaRika.

Скандал із серіалом Горбунова

За сюжетом серіалу навколо якого розгорівся скандал, два талановитих айтишніки Максим та Данило втікають з фронтового Харкова і по дорозі на Львів опиняються на Кіровоградщині, в смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз на призвисько Батя. Програмістів записують до місцевої самооборони та призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі. За зйомки відповідальний продюсер та телеведучий Юрій Горбунов.

Раніше шоумен Юрій Горбунов прокоментував скандал навколо серіалу "СМТ Інгулець". На створення проєкту студія ведучого та продюсера отримала з держбюджету 33 мільйони гривень.

Нагадаємо, український продюсер Ігор Кондратюк звернувся до свого колеги Юрія Горбунова, аби той відмовився від коштів, наданих на створення нового серіалу.