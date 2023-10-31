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Катерина Кухар змінила зачіску і натякнула на розлучення

31 жовтня 2023 13:00
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Катерина Кухар змінила зачіску і натякнула на розлучення
Балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Катерина Кухар показалася у сторіс з новою зачіскою і розповіла, що у її особистому житті відбулися зміни. Прихильники схвильовані, що балерина розійшлася зі своїм чоловіком Олександром Стояновим. 

Новини Кухар опублікувала у своєму Instagram.

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41-річна Кухар і 36-річний Стоянов уже 14 років разом, але офіційно стали подружжям у 2019-му. У пари є спільна донька Настя. 

Проте останнім часом подружжя все менше публікує фото і відео разом. Востаннє у соцмережах Катерини чоловік з'явився у серпні. 

 

Судячи по Instagram зірки вона зараз знаходиться і працює у Києві, у той час, як Олександр перебуває у США, де займається постановкою балету. 

Більше того, в Instagram Катерини все частіше з'являється інший чоловік, перукар, якого також звати Олександр. На сторінці чоловіка навіть є фото, на якому балерина тримає його за руку в машині.

 

На сторінці чоловіка балерини також зявилося фото з новою партнеркою... по танцях. 

 

Прихильники не розуміють, що саме пара намагається сказати такими фото і відео, адже на питання щодо свого сімейного статусу вони не відповідають. Найвідвертішим натяком поки що стала сторіс Катерини, у якій вона прямо сказала про зміни в особистому житті.

 

Скриншот зі сторіс: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря", — написала Кухар і показала нову зачіску. 

Нагадаємо, Катерина Кухар поділилася своїми секретами гарного настрою.

Також ми писали, що Катерина Кухар розсмішила кумедним відео сімейних зборів на гастролі.

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